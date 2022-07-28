«Ростелеком» организовал «Праздник двора» для жителей Курска

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В рамках проекта «Праздник двора» специалисты «Ростелекома» развернули во дворе многоэтажки на Проспекте Победы мобильный офис, рассказали жителям о спецпредложениях компании, продемонстрировали возможности видеоплатформы Wink. Более 300 участников праздника ознакомились с цифровыми сервисами компании. Пока взрослые консультировались по услугам связи, дети участвовали в развлекательной программе, отвечали на вопросы викторины и получали сувениры.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Формат "Праздника двора" дает возможность горожанам в непринужденной обстановке ознакомиться с услугами "Ростелекома", получить детальную консультацию по новым продуктам компании и оставить заявку на подключение прямо во дворе своего дома. Очень приятно, что к нам пришло так много людей. Участники получили заряд позитивных эмоций. В ближайшее время мы расширим географию акции на другие жилые комплексы региона. Мобильные офисы на придомовых территориях будут развернуты не только в Курске, но также Курчатове и Железногорске».

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Анна Серегина, жительница г. Курска:

«Я давно думала сменить провайдера, но не хватало времени на самостоятельное изучение многочисленных предложений. Когда узнала про мероприятие "Ростелекома", поняла, что эту возможность упускать нельзя. Специалисты всё подробно рассказали, ответили на интересующие вопросы, продемонстрировали возможности работы сервисов. Мы с мужем оценили видеоплатформу Wink. Столько в одном месте собрано фильмов, сериалов, мультфильмов, много новинок. Оставили заявку на подключение, не раздумывая. Здорово, что придумали такую акцию!».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с большой коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов, аудиокниг. Сервис доступен на домашнем телевизоре: его легко подключить с помощью ТВ-приставки и приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV. «Телевизор» можно смотреть на смартфоне или планшете, скачав мобильное приложение для Android и iOS, а также — на ноутбуке и компьютере через браузер.

Подробную информацию о сервисах «Ростелекома» можно получить на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.