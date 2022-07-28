Игорь Артамонов: Привлекая молодых специалистов, помощников медсестер, мы можем перераспределять нагрузку среди медиков

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Пилотный проект «С заботой о вас» стартовал в 11-ти медицинских организациях Липецка и Ельца. В первую группу набрали 50 человек, ни у кого из них нет профильного образования. Но уже в сентябре новые специалисты смогут проводить осмотры и оказывать медицинскую помощь жителям на дому.

Профессиональное обучение проходит на базе ГАУДПО «Центр последипломного образования» по программе «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Специалистов научат измерению артериального давления и температуры тела, определению сахара крови и степени насыщения крови кислородом. Кроме того, слушатели овладеют навыками оказания первой помощи при неотложных состояниях, остановке дыхания и работы сердца, при травмах и отравлениях. Все обучение проходит на учебных манекенах, с применением наглядных пособий и оргтехники.

«Решению кадрового вопроса в региональной сфере здравоохранения уделяется особое внимание. Привлекая молодых специалистов, помощников медсестер, мы можем перераспределять нагрузку среди медиков и оказывать своевременную помощь большему числу пациентов», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

Целью проекта является снижение преждевременной смертности населения, посредством осуществления диспансерного наблюдения и регулярных профилактических скринингов, повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, оптимизация функциональной нагрузки на участковых врачей и медицинских сестёр. По окончании обучения помощники медицинской сестры участковой будут проводить патронаж на дому пациентов со стойким расстройством функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм, приводящими к ограничению жизнедеятельности или со снижением функциональности, связанным с возрастом, наличием или последствиями перенесенных заболеваний и травм.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области.