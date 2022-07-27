«Синтерра Медиа» обеспечила ТВ-сигнал для VK Fest 2022

Фестиваль впервые прошел в формате digital-моста сразу в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. За два дня open-air посетили 175 тысяч человек, за онлайн-трансляцией наблюдали более 23 миллионов зрителей.

Фестиваль прошел в парке Горького в Москве, парке 300-летия Санкт-Петербурга и Олимпийском парке «Сириус» в Сочи. Для организации прямых эфиров «Синтерра Медиа» использовала оборудование ведущих производителей, позволяющее передавать телевизионные сигналы с наименьшей задержкой и самым высоким качеством. На больших экранах, установленных на площадках фестиваля, транслировались видео с выступлениями звезд отечественного шоу-бизнеса. Свои номера исполнили «Руки Вверх!», Егор Крид, Ёлка, Баста, NILLETTO, «Звери» и другие — всего более 80 артистов.

«Мы впервые выступили технологическим партнером VK в столь масштабном и важном проекте. “Синтерра Медиа” обладает богатым опытом проведения прямых трансляций, что позволяет удовлетворить требованиям заказчика и обеспечить высокое качество изображения на больших экранах, установленных на площадках проведения мероприятий. Мы благодарим VK за оказанное доверие и надеемся на продолжение сотрудничества», — отметил генеральный директор компании «Синтерра Медиа» Григорий Урьев.

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АО «Синтерра Медиа» — специализированный телекоммуникационный оператор для ТВ-производства, вещания и медиаразвлечений. Основной вид деятельности: доставка, обработка, хранение и распределение потокового видео по наземным системам связи между телевизионными центрами в Москве, России и крупнейшими медиацентрами за рубежом.

Московский медиацентр компании в Останкино — основное место обработки и распределения прямых трансляций для значимых спортивных, политических и культурных событий в стране и мире, а также для большого количества сигналов ТВ-вещания транслируемых в России телеканалов.