Главные новости Курска на 28 июля 2022 года: отключение воды, «Народная АРТ_Мозаика» и благоустройство лесопарковой зоны

Воды не будет с девяти утра до пяти вечера 28 июля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В городской администрации проинформировали курян о том, что 28 июля жители центра города временно останутся без холодной воды. В городе с 9:00 до 17:00 будут проводить аварийно-ремонтные работы.

Так, на время работ воду отключать почти на ста улицах:

Ленина, Радищева, Димитрова, Семеновская, Халтурина, Сторожевая, Котова Гора, Свободная, Лобановка, Степана Разина, Коммунистическая, Горького, Володарского, Аристарховой, Н. Набережной, Льва Толстого, площадь Перекальского, Павлова, Московский проспект, Гоголя, Садовая, Золотая, Ватутина, Кузнечная, Почтовая, Урицкого, Дзержинского (Красная площадь – Ендовищенская и Сосновская), Гостиная, Гостиные переулки, Луначарского, Сонина, Марата, Кирова, Уфимцева, С. Саровского, Можаевская, К. Зеленко, Мирная, Мирный проезд, Челюскинцев, Чулковая гора, Лысая гора, Блинова, переулок Блинова, Ахтырской, переулок Новоахтырского, Ямская, К.Маркса до Никитской и Ломакина (К.Маркса, 12,14, 15,31 31-а, 47, 51. Никитская, 4,4-б, 6,8. Ломакина, 1,3), Красный Октябрь, 1-ая, 2-ая, 3-ая Пушкарная, Пушкарный переулок, 1-ая, 2-ая, 3-ая Офицерская, Офицерский переулок, Межевая, Межевой переулок, переулок Южный, Офицерский и всем прилегающим к ним улицам.

Справки по телефону: 70-06-14.

28 июля в 12.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф. А. Семенова в рамках Года культурного наследия народов России и проекта «Фольклорная мастерская: хранители традиций» состоится презентация экспозиции «Народная АРТ_Мозаика».

Экспозиция «Народная АРТ_Мозаика» объединит в единое тематическое пространство три уникальные локации:

выставка художественных работ «Буквица» народной изобразительной студии Курского областного Дома народного творчества. Руководитель — Татьяна Шкалина;

экспозиция кукол «Возвращение к истокам» мастера декоративно-прикладного творчества Елены Самохиной;

выставка «Рукотворное чудо» мастерицы Надежды Щадных.

В Курске благоустроят лесопарковую зону на проспекте Клыкова

Об этом рассказали в комитете городского хозяйства. Там отметили, что это единственная зеленая зона в густонаселенном районе.

Жители давно мечтали благоустроить сквер. В прошлом году горожане проголосовали за проект, который будет реализован.

Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды в городе Курске в период 2018-2024 годов».

Дизайн-проектом сформированы зоны для детского и взрослого отдыха горожан с возможностью занятий подвижными играми и спортом. Также предусмотрена огороженная площадка для выгула и дрессировки собак.

Проектом предусмотрено устройство тротуарных дорожек и наружного освещения.

Планируется озеленение и устройство цветников. Вдоль тротуаров будут установлены скамейки и урны для мусора. Детский игровой городок оснастят качелями, воркаутом, скейт-площадкой, площадкой для катания на роликах.

Стоимость проекта - 40,5 миллионов рублей.