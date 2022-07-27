Главные новости Курска на 27 июля 2022 года: открытие выставки, благоустройство парка Птиц и строительство дороги в Северном

27 июля в Курске открывается экспозиция «PRO ЛЕТО» Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 июля в Выставочном зале концертно-творческого центра «Звездный» состоится открытие выставки произведений курских художников «PRO ЛЕТО». Начало мероприятия – в 16:00.

На экспозиции будут представлены произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства. Гости выставки смогут посмотреть летние пейзажи, портреты и натюрморты, написанные на открытом воздухе. Как сообщают в городской администрации, отдельный блок работ составят этюды, наброски, картины, созданные художниками во время летних творческих поездок по России (Курская область, Белгород, Липецк, Краснодарский край).

Выставка продлится до 8 августа. Телефон для справок: (4712) 70-20-69

В Курчатове Курской области продолжаются работы по благоустройству Парка птиц. Для этого разработан специальный дизайн-проект.

В парке построили три вольера, а также сделали устройство озера для лебедей, где уже поселились три птицы: два самца и самка. Ранее они получили увечья и в дикой природе, к сожалению, не выживут.

Парк птиц - это мини-зоопарк с птицами, который находится на берегу Курчатовского водохранилища, на набережной. Его создатель – энтузиаст Владимир Загорулько.

Строительство дороги от микрорайона Северного до трассы М-2 «Крым» ведется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность новой автомагистрали - 1,3 километра, ширина - семь метров. Она поможет разгрузить быстроразвивающийся микрорайон и станет дополнительным объездом на время строительства двухуровневой транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте ее примыкания к проспекту Победы.

Здесь проделана работа по выемке грунта, устройству земляного полотна и дорожной одежды. Подрядная организация уже уложила более восьми тысяч кубометров асфальтобетонной смеси, это почти 70% общего объема нижнего слоя.

Дорожники приступили к обустройству переходных скоростных полос. Начаты работы по организации отвода и сброса воды с проезжей части. Готовность объекта – 50%.

На завершающем этапе проведут устройство линии наружного электроосвещения, нанесут дорожную разметку из термопластика и установят дорожные знаки. На примыкании к проспекту Дериглазова обустроят тротуары. Сдача объекта планируется в этом году, сообщает администрация региона.