Главные новости Курска на 26 июля 2022 года: обстрел приграничья, шефство над Первомайским районом ДНР и победа "Авангарда"

На границе Курской области снова неспокойно Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 июля около шести вечера Курская область снова подверглась атаке со стороны ВСУ. У себя в социальных сетях глава региона Роман Старовойт проинформировал, что под огнем оказалось село Алексеевка.

- В Глушковском районе противник обстреливает приграничное село Алексеевка. Идет прицельный минометный огонь по вышке сотовой связи. Пострадавших и разрушений среди гражданских объектов на данный момент нет, - заявил губернатор.

Спустя почти час после новости об обстреле глава региона сообщил, что атака на Алексеевку прекратилась. К счастью, в результате обстрела никто не пострадал. Также нет в селе и разрушений.

Заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев с делегацией посетил Первомайский район в ДНР, сообщают в областной администрации. Представители Курской области привезли воспитанникам детского дома и дошкольникам сладкие наборы. Всего подарки получили более 360 детей.

Помимо этого, ассоциация работников ветеринарии Курской области передала около четырех тонн корма для бездомных животных Первомайского района.

Напомним, в июне 2022 года Курская область взяла шефство над Первомайским районом ДНР. Регион помогает восстанавливать важные социальные объекты, а также доставляет гуманитарные грузы.

В Липецке состоялся матч группы 3.1 второй лиги. Курский «Авангард» в гостях обыграл местный «Металлург» со счетом 0:2. Оба мяча забил Владислав Игнатенко.

В добавленное время хозяева могли забить гол в ворота курян, но подвела реализация.

До этого курский «Авангард» в первом матче сезона на домашней арене обыграл тамбовский «Спартак» - 2:0. Мячи забили Александр Войнов (32 минута) и Владислав Игнатенко (50 минута).

Отметим, что минувший матч проходил в рамках «Кубка Черноземья» на призы «КП». Таким образом, у «Авангарда» стало шесть очков, у «Металлурга» нет зачетных баллов, как и у «Спартака». Правда, у липчан и тамбовчан по игре в запасе.

Кстати, в группе «Б» Юношеской футбольной лиги курский «Авангард» обыграл ФК «Калуга» со счетом 2:1. Победу куряне одержали благодаря дублю Родиона Коровина.

Поздравляем курский клуб и болельщиков!