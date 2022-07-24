Стали известны результаты нескольких интересных судебных процессов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Возвращение 39 миллионов рублей

В Курске осудили директора компании, занимающейся оптовой торговлей электротоварами. Как сообщили в региональном СУ СКР, 39-летнего мужчину признали виновным в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Следствие и суд установили, что глава компании вносил в декларации ложные сведения. Тем самым он уклонился от уплаты налога с организации за 2016 -2020 года на общую сумму более 39 миллиона рублей. Во время расследования силовики наложили арест на имущество организации на сумму 1,4 миллиона рублей.

Осужденному предстоит вернуть в бюджет более 39 миллиона рублей. Кроме того, директора компании оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Вердикт по делу о падении авто в яму в центре города

Вступило в силу решение суда о взыскании с ПАО «Квадра» свыше 80 тысяч рублей в пользу автовладельца, чья машина провалилась в дорожную яму, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Курянин обратился в Ленинский районный суд Курска с иском к комитету дорожного хозяйства Курска, ПАО «Квадра – Генерирующая компания» в лице филиала ПАО «Квадра» - Курская генерация».

ЧП произошло 22 июня 2021 года. Мужчина ехал по центру города на «Опель Астра», в районе дома № 118 по улице Радищева Курска внезапно его авто провалилось в огромную яму, вырытую накануне для ремонта сетей посреди проезжей части. В результате ДТП автомобиль был поврежден, стоимость восстановительного ремонта превысила 58 тысяч рублей. К счастью, никто не пострадал, хотя авто скрылось в яме полностью.

- Истец ссылался на несоблюдение ответчиками требований действующего законодательства относительно содержания объекта уличной сети, просил взыскать материальный ущерб, а также возместить понесенные убытки и расходы, - пояснили в ведомстве.

ГИБДД зафиксировала, что на проезжей части дороги в районе дома № 118 по улице Радищева была яма метровой ширины, длиной полтора метра и глубиной два метра. Это превышает допустимые параметры. При этом опасный участок не был огражден, не было также предупреждающих дорожных знаков.

Автодозвон против незаконной рекламы

В областном центре продолжается работа по автоинформированию рекламодателей о незаконности расклейки объявлений. Об этом сообщили в комитете архитектуры и градостроительства.

Напомним, система заработала в июне 2020 года. На сегодняшний день к ней подключены 139 абонентов.

Телефонные звонки с просьбами об исключении из списка абонентов автоинформирования постоянно поступают в отдел наружной рекламы комитета.

— Отключение от автодозвона возможно только после того, как незаконная реклама будет демонтирована с объектов, не предназначенных для расклейки рекламных объявлений, — напоминают в комитете архитектуры и градостроительства.

В настоящий момент от системы отключили только пять абонентов.

Новая дорога к Боевке

22 июля на выездом совещании представители администрации Курской области и города, а также депутаты горсобрания обсудили обустройство нового подъезда и организацию автомобильной парковки для посетителей зоны отдыха "Новая Боевка".

Как сообщают в областной администрации, к строительным работам приступят в этом году. Будет организовано новое парковочное пространство, которое расположится рядом со стадионом «Локомотив». С улицей ВЧК его свяжет новая дорога, траектория которой уточняется. Дома на улице ВЧК сносить не придется. Действующую автомобильную дорогу к зоне отдыха сделают пешеходной.

Помимо этого, из парка планируют постепенно вытеснить машины и провести ремонт моста через реку Тускарь - заменить лестничные марши. К работам приступят в следующем году.