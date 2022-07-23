Главные новости Курска на 23 июля 2022 года: форма для водителей маршруток, ремонт уличного освещения и наноспутники

Водителям общественного транспорта запретили носить шорты и майки Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 1 июля в курском транспорте ввели новый стандарт работы водителей общественного транспорта. Один из главных пунктов - опрятный внешний вид: запрещается носить открытую обувь, шорты и майки. В связи с этим, в скором времени планируют ввести единообразную форму для сотрудников подвижного состава.

Принять участие в ее создании может любой желающий. В комитете транспорта и дорог Курской области объявили конкурс на разработку дизайна корпоративной формы для водителей пассажирского транспорта Курска.

Конкурсные работы будут оцениваться по нескольким критериям:

уникальность идеи и дизайна;

практичность и удобство использования;

соответствие фирменного стиля;

доступность и простота воспроизведения.

Работы принимаются с 22 июля по 10 августа 2022 года, отправить их можно на электронную почту e.a.smelik@ctu.rkursk.ru или по адресу: Курск, улица Станционная, 50Б.

В региональном комитете ЖКХ сообщили, что завершился капитальный ремонт по наружному освещению сразу на двух улицах Курска.

Так, по улице Союзной заменили более 1 878 метров изношенных сетей городского освещения, установили два дополнительных светильника и срезали ветки более 60 деревьев.

Обустроили наружное освещение и на улице Перекальского вдоль проезжей части от пересечения с улицей Ямской до площади.

Там установили 12 металлических опор наружного освещения и проложили 345 метров сети освещения, подключили 12 светильников, обрезали больше 20 деревьев.

В открытый космос за время одного выхода было запущено рекордное количество наноспутников — десять, из них восемь — изготовленные курянами и два — «Циолковский-Рязань». Аппараты разработаны студентами и молодыми учеными при непосредственной поддержке ракетно-космической корпорации «Энергия».

Эти спутники будут измерять магнитное поле Земли, исследовать магнитные аномалии, передавать радиолюбителям всего мира голосовые снимки SSTV и приветствия на восьми языках.

Запустили наноспутники космонавт Роскосмоса Герой России Олег Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти.