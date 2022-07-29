Главные новости Курска на 29 июля 2022 года: трудоустройство беженцев, ликвидация свалок и компенсация многодетным на школьную форму

Заявление на компенсацию за покупку школьной формы можно подать уже с 1 августа Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пять месяцев назад в Курскую область начали прибывать люди из ЛНР, ДНР и Украины. За это время региональной службой занятости 225 из них трудоустроены. Еще 303 человека рассматривают предложенные вакансии, 87 из них уже оформляют необходимые документы.

- Все пункты временного размещения и курские семьи, принявшие беженцев, регулярно информируют о возможности трудоустройства, - рассказывают в областной администрации. – Работают мобильные офисы центров занятости совместно с представителями МФЦ, ПФР и работодателей. Специалисты организовали уже 52 выезда в пункты временного размещения.

На сегодняшний день беженцев, прибывших в Курскую область, ждет около двух тысяч вакансий в организациях и на предприятиях различных отраслей.

В региональном комитете по труду и занятости населения открыта горячая линия по телефонам: 122, +7-919-173-13-76, ежедневно с 8:00 до 23:00.

В Курской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» будут ликвидированы свалки в пяти городах. Так, как сообщают в региональном комитете природных ресурсов, от объектов накопленного вреда окружающей среде в 2023 году избавятся в Льгове, Обояни, Щиграх и Курчатове. Для этих целей до 1 сентября 2022 года в Минприроды России будут направлены заявки на предоставление субсидий из федерального бюджета.

Также, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в регионе в апреле началась ликвидация полигона ТБО под Железногорском. На сегодняшний день на территории объекта создан строительный городок, продолжается сбор и вывоз фильтрата из озера и формирование тела полигона.

Завершить рекультивацию железногорского полигона планируют в 2024 году.

С 1 августа родители вправе подать заявление для назначения и выплаты ежегодной денежной компенсации на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для занятий в образовательном учреждении.

Об этом рассказали в комитете соцобеспечения. Там напомнили, что право на ежегодную денежную компенсацию имеют многодетные семьи, в составе которых шесть и более детей в возрасте до 18 лет.

Ежегодная денежная выплата предоставляется один раз в год на каждого ребенка.

Родители могут подать заявление и документы в МФЦ на бумажном носителе, пояснили в обладминистрации.

Одновременно с копиями предъявляются подлинники документов для их сверки.

Также все необходимые документы можно направить в органы социальной защиты населения по месту жительства через портал Госуслуг.