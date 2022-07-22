Выходные в Курске: живая музыка в парке, "День жатвы" и летняя выставка

В парке Железнодорожников курян научат делать традиционные тряпичные куклы Фото: Светлана ВОЛКОВА

"День жатвы"

23 июля в 10.00 на хуторе Песчаное Медвенского района начнется историческая реконструкция праздника древнерусских крестьян в честь сбора урожая с полей.

Участники смогут попробовать свои силы в работе косой и серпом, собрать снопы, погулять по лесу, искупаться в пруду, наловить сомов и карасей, пожарить шашлык, истопить баньку, сделать атмосферные фотографии. А еще всех ждут мастер-класс танца «Тимоня», фольклорные номера вокального ансамбля «Вольница», блюда традиционной русской кухни и веселые летние забавы. Для детей вход бесплатный.

Живая музыка и мастер-класс

24 июля Курский областной Дом народного творчества приглашает курян провести воскресный вечер в парке Железнодорожников (г. Курск, Театральный проезд, 1).

Культурная программа развернется в парке Железнодорожников Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для гостей и жителей округа выступит вокальный ансамбль «Шестое чувство». Мастер декоративно-прикладного искусства Светлана Бугорская научит детей делать традиционную тряпичную куклу «Колокольчик». Сотрудники библиотеки имени Асеева проведут интересные активности на свежем воздухе. Начало в 17:00.

Летняя выставка

Летняя выставка, в которой собраны картины из фондов галереи Дейнеки называется "Два века".

На выставке представлены одновременно «золотой век» голландской живописи и русский Серебряный век. Здесь вы встретите произведения мастеров, близких к «Бубновому валету» и московской школе (А. Моргунов, И. Машков), русских импрессионистов (С. Жуковский, П. Петровичев и др.). А еще – жанровые и исторические картины, пейзажи, портреты известных художников. Постоянные посетители и гости города смогут оценить универсальность курской коллекции.

В галерее имени Дейнеки - выставка "Два века" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Интересно, что значительная часть работ происходит из курских усадеб.

Действует Пушкинская карта.