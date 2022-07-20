Игорь Артамонов: Активность наших жителей - это результат большой управленческой работы

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель региона Игорь Артамонов принял участие в заседании Клуба губернаторов на тему итогов участия субъектов РФ в форуме «Сильные идеи для нового времени». Организаторы форума – автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и фонд «Россконгресс». Его цель - выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«На первый форум, который проходил в ноябре 2020 года, поступило 15 тысяч идей. В этот раз участниками стали 311 тысяч человек со всей России, которые подали почти 20 тысяч идей. Важно не просто собрать инициативы от жителей, а выработать механизм поддержки проектов и помочь людям реализовать их», - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

В этом году Липецкая область оказалась в числе самых активных регионов России. По количеству поданных на платформе идей, всего их 390, регион занимает девятое место в стране и третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. 22 проекта от Липецкой области вошли в топ-1000 сильных идей и уже получили поддержку со стороны Агентства стратегических инициатив.

«Мы рады, что Липецкая область оказалась в топ-10 регионов. Активность наших жителей - это результат большой управленческой работы. Мы призывали к обсуждению неравнодушных жителей, организовывали «мозговые штурмы» в высших и средних учебных заведениях. В итоге было предложено почти 400 инициатив. Все проекты были рассмотрены и получили оценку экспертов», - сообщил Игорь Артамонов.

На региональном этапе конкурса эксперты отобрали семь проектов по разным направлениям: кадры, технологии, социальная сфера, экология, развитие регионов и предпринимательства, а также открытый разговор. Губернатор Липецкой области встретился с финалистами. О победителях Игорь Артамонов рассказал участникам форума.

«Мы вместе внимательно изучили все проекты финалистов и выбрали три лучших. Одобрили проект создания молодежного СМИ, чтобы молодые люди знали, что происходит в регионе и в стране и получали информацию на понятном для них молодежном языке. Также в финал вышел автор проекта «Лес своими руками», который предлагает выращивание саженцев в школах, колледжах, вузах и их высадку в разных районах области. Третьим победителем стал проект «Мобильный соцконтракт» - это специально разработанное приложение для мобильных телефонов. Пользователи могут узнать полную информацию и условия предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта, воспользоваться калькулятором СДД и сразу же через мобильное приложение подать заявление на его получение», - сказал Игорь Артамонов.

Приложение «Социальный контракт» тиражировано на Нижегородскую и Тульскую области. Уже есть заявки на подключение от следующих регионов: Новосибирской, Ярославской, Курганской, Калужской, Ленинградской, Рязанской областей, Кузбасса, республики Башкортостан. Участники дискуссии – губернаторы Самарской, Ростовской областей, Ханты Мансийского автономного округа – Югры, Забайкальского края, Камчатского края, глава Кабардино-Балкарской Республики, главный управляющий партнер по городскому развитию, ВЭБ.РФ, ректор Севастопольского государственного университета также поделись своим мнением о форуме, рассказали об идеях, поданных на форум и получивших поддержку на уровне региона, инициативах по дальнейшему продвижению идей, работе региональных команд во время участия в форуме. Финальной точкой форума станет пленарное заседание 20 июля, на котором презентуют идеи, которые могут внести значительный вклад в достижение национальных целей развития страны до 2030 года.