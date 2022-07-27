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Звезды27 июля 2022 13:00

Антон Войцеховский снял два фильма о горняках

Картины «Тяжелый металл» и «Железные люди» рассказывают о работе Лебединского и Михайловского ГОКов
Ольга ДАНИЛОВА
«Тяжелый металл» награжден призом за лучшую режиссуру на Московском международном фестивале корпоративного видео

«Тяжелый металл» награжден призом за лучшую режиссуру на Московском международном фестивале корпоративного видео

Фото: предоставлено пресс-службой

Журналист, телеведущий и режиссер Антон Войцеховский по заказу компании «Металлоинвест» снял два документальных фильма, которые рассказывают о работе Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатах. Картины называются «Тяжелый металл» и «Железные люди».

Съемочная группа из 17 человек работала на комбинатах почти два месяца. Для съемок картин использовали все современные методы, включая спортивные дроны и замедленную съемка с движущихся камер. Монтаж и подготовка компьютерной графики заняли около полугода.

В центре сюжета - люди, работающие на предприятиях Металлоинвеста, а также рассказ о технологиях добычи и обогащения руды, производства железорудного концентрата, окатышей и горячебрикетированного железа.

Фильм «Тяжелый металл» показывает красоту и сложность процесса добычи железной руды и ее превращения в высококачественное сырье для выплавки стали. В фильме много зрелищных компьютерных спецэффектов.

Фильм «Железные люди» рассказывает личные истории сотрудников Михайловского ГОКа разных специальностей.

Картины презентовали на праздничных концертах, которые прошли ко Дню металлурга в Губкине и Железногорске.

Антон Войцеховский рассказал, что его поразил масштаб предприятий:

– Благодаря знакомству с производством Металлоинвеста я знаю, что за каждым металлическим предметом – огромная цепочка человеческого труда. Смотришь на банальную скрепку и понимаешь, что за ней — необходимость добыть из-под земли руду, потом превратить ее в один из промежуточных продуктов и только потом — производство стали и обработка, превращающие металл в готовую вещь.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова отметила:

- В партнерстве с Антоном Войцеховским мы «приоткрыли двери» наших предприятий для широкой аудитории. Мы хотим, чтобы как можно больше россиян увидели и оценили по достоинству сложный, масштабный и интеллектуальный труд, благодаря которому рождается металл.

Фильм «Тяжелый металл» награжден призом за лучшую режиссуру на Московском международном фестивале корпоративного видео.

«Тяжелый металл» – https://www.youtube.com/watch?v=aaTvAXNnu80

«Железные люди» – https://www.youtube.com/watch?v=FwxLISmTWow

КультураКультура: кино