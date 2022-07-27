Антон Войцеховский снял два фильма о горняках

«Тяжелый металл» награжден призом за лучшую режиссуру на Московском международном фестивале корпоративного видео Фото: предоставлено пресс-службой

Журналист, телеведущий и режиссер Антон Войцеховский по заказу компании «Металлоинвест» снял два документальных фильма, которые рассказывают о работе Лебединского и Михайловского горно-обогатительных комбинатах. Картины называются «Тяжелый металл» и «Железные люди».

Съемочная группа из 17 человек работала на комбинатах почти два месяца. Для съемок картин использовали все современные методы, включая спортивные дроны и замедленную съемка с движущихся камер. Монтаж и подготовка компьютерной графики заняли около полугода.

В центре сюжета - люди, работающие на предприятиях Металлоинвеста, а также рассказ о технологиях добычи и обогащения руды, производства железорудного концентрата, окатышей и горячебрикетированного железа.

Фильм «Тяжелый металл» показывает красоту и сложность процесса добычи железной руды и ее превращения в высококачественное сырье для выплавки стали. В фильме много зрелищных компьютерных спецэффектов.

Фильм «Железные люди» рассказывает личные истории сотрудников Михайловского ГОКа разных специальностей.

Картины презентовали на праздничных концертах, которые прошли ко Дню металлурга в Губкине и Железногорске.

Антон Войцеховский рассказал, что его поразил масштаб предприятий:

– Благодаря знакомству с производством Металлоинвеста я знаю, что за каждым металлическим предметом – огромная цепочка человеческого труда. Смотришь на банальную скрепку и понимаешь, что за ней — необходимость добыть из-под земли руду, потом превратить ее в один из промежуточных продуктов и только потом — производство стали и обработка, превращающие металл в готовую вещь.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова отметила:

- В партнерстве с Антоном Войцеховским мы «приоткрыли двери» наших предприятий для широкой аудитории. Мы хотим, чтобы как можно больше россиян увидели и оценили по достоинству сложный, масштабный и интеллектуальный труд, благодаря которому рождается металл.

Фильм «Тяжелый металл» награжден призом за лучшую режиссуру на Московском международном фестивале корпоративного видео.

«Тяжелый металл» – https://www.youtube.com/watch?v=aaTvAXNnu80

«Железные люди» – https://www.youtube.com/watch?v=FwxLISmTWow