Брежнев любил варенье из вишни с орехами, а Иван Грозный - медовые огурцы

Появление варенья в России связывают с именем императрицы, германской принцессы Елизаветы Алексеевны

Курские студенты изучили вкусы правителей разных времен и приготовили лакомства, которые любили "первые лица". Проект назвали - "Царское варенье".

Всего представили семь видов: «огурцы медовые» (одно из любимых лакомств Ивана Грозного, варенья как такового тогда еще не было), имбирное (Петр I), крыжовенное (Екатерина II), грушевое (Александр I), малиновый джем (Николай II), варенье из грецких орехов (Сталин) и «царское» варенье из вишни с орехами (Брежнев).

Вот некоторые рецепты:

Имбирное

Ингредиенты: 2 стакана мелко нарезанных арбузных корок, 10 г имбиря, 2 стакана сахара, 0,5 стакана воды.

Арбузные корки, срезав зеленый слой, нарезать на маленькие кусочки, сварить в воде. Откинуть на решето. Когда стечет вода, пересыпать толченым имбирем. Поставить на сутки в холодное место. На другой день сполоснуть корки от имбиря и, опустив их в сваренный из воды и сахара сироп, хорошо выварить.

Грушевое

Ингредиенты: 3 кг очищенных груш, 10 стаканов сахара, цедра трех лимонов.

Груши очистить от кожуры и косточек, нарезать дольками, засыпать сахаром. Оставить в холодном месте на 6–8 часов, периодически пересыпая сахаром. Поставить на большой огонь, добавить цедру лимона. Когда варенье закипит, снять пенку. Варить 2–2,5 часа на малом огне.

Огурцы медовые

Ингредиенты: 1 кг перезревших огурцов, 0,5 кг меда.

Перезревшие огурцы очистить от кожуры, удалить семена, нарезать кубиками 1 см. Сложить в таз, залить медом, дать настояться 8 часов до появления сока. Варенье закипятить и варить на медленном огне до полного испарения жидкости.

Привозной сахар в России был известен с XII века, однако стал производиться массово из местного сырья лишь в начале XIX века. В Курской губернии первый сахарный завод был построен в 1816 году в Дмитриевском уезде. С середины XIX века в курских семьях массово заготавливали впрок сахарное и медовое варенье из местных плодов и ягод, пишет газета "Друг для друга".

Первое упоминание о массовом производстве варенья в Курской губернии относится к 1911 году, когда в Старооскольском уезде купец Дьяков строит соковый завод и там находят свое применение дары природы. На заводе готовили различные соки, варенья, сами их фасовали в бочоночки весом по 16 фунтов и продавали во всех уголках России. Варенье варилось в десяти паровых котлах, куда подавался пар температурой до 300 градусов.

В этом году на Коренской ярмарке студенты курского колледжа предлагали посетителям продегустировать оригинальную серию «Овощное варенье». Ингредиенты: картофель, капуста, томаты, огурцы, кабачки, тыква, ревень, базилик.