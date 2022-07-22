Главные новости Курска на 22 июля 2022 года: приемная кампания в вузы, ложные минирования и бесплатные спорттренировки

Тренеры ждут юных любителей баскетбола на бесплатные занятия
Фото: Светлана ВОЛКОВА
25 июля — последний день приема документов в вузы. Уже 27 июля учебные заведения опубликуют конкурсные списки. До 28 июля льготникам и олимпиадникам нужно будет предоставить в выбранный вуз согласие о зачислении и оригиналы аттестатов. Тем, кто идет по основному конкурсу, — в срок до 3 августа включительно.
Если документы были поданы через приемную комиссию вуза или личный кабинет на сайте университета, то оригинал аттестата об образовании нужно нести в учебное заведение лично. Если документы подавались через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на Госуслугах, то достаточно подать согласие на зачисление в электронном виде.
Напомним, в Курске 1879 выпускников 11-х классов. Для них и выпускников региона по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 учебном году выделено 3865 бюджетных мест, из которых КГУ - 1460 (в том числе 778 мест на программы укрупненной группы направлений подготовки «Образование и педагогические науки»), ЮЗГУ - 1089, КГМУ - 568 и СХА - 600.
Курские "Русичи" запускают спортивный проект "Лето вместе с нами! " Тренеры ждут юных любителей баскетбола на бесплатные занятия. Набирают ребят от восьми до 17 лет, как уже имеющих навыки игры в баскетбол, так и новички.
В течение 21 дня спортсменов ждут:
Тренировки в баскетбольном и тренажерном залах
Викторины
Посещение тира
Настольный теннис
Тематические беседы
Эстафеты
Турниры
Экскурсии
Мастер-классы от серебряных призеров мужской баскетбольной Суперлиги-2.
Посещение тренировки профессиональных баскетболистов и общение с ними в неформальной обстановке.
Занятия стартуют уже 25 июля. Место проведения: поселок Аккумулятор, 21В, спортивно-тренировочный комплекс БК "Русичи". Присоединиться можно на любом этапе проекта. Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на участие можно по телефону: 8908-129-41-33.
В организации и учреждения Курской области начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров о минировании объектов, при этом звонящие представлялись сотрудниками МЧС России.
Главное управление МЧС России по Курской области сообщает: сотрудники ведомства такую деятельность не осуществляют.
Спасатели просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах: https://46.mchs.gov.ru/, https://vk.com/mchskursk46, https://ok.ru/profile/562504169978.
В случае поступления похожих звонков следует незамедлительно сообщать информацию по номеру экстренных оперативных служб – 112.