Главные новости Курска на 22 июля 2022 года: приемная кампания в вузы, ложные минирования и бесплатные спорттренировки

Тренеры ждут юных любителей баскетбола на бесплатные занятия Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 июля — последний день приема документов в вузы. Уже 27 июля учебные заведения опубликуют конкурсные списки. До 28 июля льготникам и олимпиадникам нужно будет предоставить в выбранный вуз согласие о зачислении и оригиналы аттестатов. Тем, кто идет по основному конкурсу, — в срок до 3 августа включительно.

Если документы были поданы через приемную комиссию вуза или личный кабинет на сайте университета, то оригинал аттестата об образовании нужно нести в учебное заведение лично. Если документы подавались через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на Госуслугах, то достаточно подать согласие на зачисление в электронном виде.

Напомним, в Курске 1879 выпускников 11-х классов. Для них и выпускников региона по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 учебном году выделено 3865 бюджетных мест, из которых КГУ - 1460 (в том числе 778 мест на программы укрупненной группы направлений подготовки «Образование и педагогические науки»), ЮЗГУ - 1089, КГМУ - 568 и СХА - 600.

Курские "Русичи" запускают спортивный проект "Лето вместе с нами! " Тренеры ждут юных любителей баскетбола на бесплатные занятия. Набирают ребят от восьми до 17 лет, как уже имеющих навыки игры в баскетбол, так и новички.

В течение 21 дня спортсменов ждут:

Тренировки в баскетбольном и тренажерном залах

Викторины

Посещение тира

Настольный теннис

Тематические беседы

Эстафеты

Турниры

Экскурсии

Мастер-классы от серебряных призеров мужской баскетбольной Суперлиги-2.

Посещение тренировки профессиональных баскетболистов и общение с ними в неформальной обстановке.

Занятия стартуют уже 25 июля. Место проведения: поселок Аккумулятор, 21В, спортивно-тренировочный комплекс БК "Русичи". Присоединиться можно на любом этапе проекта. Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на участие можно по телефону: 8908-129-41-33.

В организации и учреждения Курской области начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров о минировании объектов, при этом звонящие представлялись сотрудниками МЧС России.

Главное управление МЧС России по Курской области сообщает: сотрудники ведомства такую деятельность не осуществляют.

Спасатели просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах: https://46.mchs.gov.ru/, https://vk.com/mchskursk46, https://ok.ru/profile/562504169978.

В случае поступления похожих звонков следует незамедлительно сообщать информацию по номеру экстренных оперативных служб – 112.