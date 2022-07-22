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Общество22 июля 2022 4:00

Главные новости Курска на 22 июля 2022 года: приемная кампания в вузы, ложные минирования и бесплатные спорттренировки

Рассказываем об основных событиях на утро 22 июля 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Тренеры ждут юных любителей баскетбола на бесплатные занятия

Тренеры ждут юных любителей баскетбола на бесплатные занятия

Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 июля — последний день приема документов в вузы. Уже 27 июля учебные заведения опубликуют конкурсные списки. До 28 июля льготникам и олимпиадникам нужно будет предоставить в выбранный вуз согласие о зачислении и оригиналы аттестатов. Тем, кто идет по основному конкурсу, — в срок до 3 августа включительно.

Если документы были поданы через приемную комиссию вуза или личный кабинет на сайте университета, то оригинал аттестата об образовании нужно нести в учебное заведение лично. Если документы подавались через суперсервис «Поступи в вуз онлайн» на Госуслугах, то достаточно подать согласие на зачисление в электронном виде.

Напомним, в Курске 1879 выпускников 11-х классов. Для них и выпускников региона по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2022 учебном году выделено 3865 бюджетных мест, из которых КГУ - 1460 (в том числе 778 мест на программы укрупненной группы направлений подготовки «Образование и педагогические науки»), ЮЗГУ - 1089, КГМУ - 568 и СХА - 600.

Курские "Русичи" запускают спортивный проект "Лето вместе с нами! " Тренеры ждут юных любителей баскетбола на бесплатные занятия. Набирают ребят от восьми до 17 лет, как уже имеющих навыки игры в баскетбол, так и новички.

В течение 21 дня спортсменов ждут:

Тренировки в баскетбольном и тренажерном залах

Викторины

Посещение тира

Настольный теннис

Тематические беседы

Эстафеты

Турниры

Экскурсии

Мастер-классы от серебряных призеров мужской баскетбольной Суперлиги-2.

Посещение тренировки профессиональных баскетболистов и общение с ними в неформальной обстановке.

Занятия стартуют уже 25 июля. Место проведения: поселок Аккумулятор, 21В, спортивно-тренировочный комплекс БК "Русичи". Присоединиться можно на любом этапе проекта. Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на участие можно по телефону: 8908-129-41-33.

В организации и учреждения Курской области начали поступать звонки с неизвестных телефонных номеров о минировании объектов, при этом звонящие представлялись сотрудниками МЧС России.

Главное управление МЧС России по Курской области сообщает: сотрудники ведомства такую деятельность не осуществляют.

Спасатели просят доверять только информации, размещенной на официальных ресурсах: https://46.mchs.gov.ru/, https://vk.com/mchskursk46, https://ok.ru/profile/562504169978.

В случае поступления похожих звонков следует незамедлительно сообщать информацию по номеру экстренных оперативных служб – 112.

Общество: ВОПРОС ДНЯ