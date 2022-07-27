Металлоинвест и JSA Group усовершенствовали носимые устройства в системе техобслуживания и ремонта

Произведен мониторинг более 8000 рабочих часов среди 160 сотрудников ремонтных служб Фото: предоставлено пресс-службой

Функционал «умных часов», которые применяют на предприятиях «Металлоинвеста» с 2020 года для повышения эффективности системы технического обслуживания и ремонта, теперь расширен. Обновленные совместно со специалистами JSA Group носимые устройства обеспечат передачу информации в режиме реального времени, более точное позиционирование, повысят качество определения типов проводимых работ.

Основные цели программы трансформации ТОиР – повысить техготовность оборудования и производительность труда ремонтного персонала, оптимизировать нормативы обслуживания и запасов.

По словам начальника управления по эффективности производственных активов Металлоинвеста Натальи Виноградовой, в общей сложности произведен мониторинг более 8000 рабочих часов среди 160 сотрудников ремонтных служб на различных участках:

– Благодаря новым возможностям мы повысим скорость обработки собираемых данных, обеспечим оперативный контроль за состоянием здоровья сотрудников и своевременное оказание помощи в случае необходимости даже на отдаленных участках.

Руководитель направления мониторинга производительности JSA Group Роман Алдухов рассказал, что система постоянно развивается:

- Мы дообучаем используемую для определения типов работ нейросетевую модель. Обеспечиваем параллельное усовершенствование технологии с её применением для реализации проектов программы трансформации направления технического обслуживания и ремонтов.

Пилотный проект по использованию носимых устройств как одного из инструментов в рамках комплексной программы трансформации системы технического обслуживания и ремонта (ТОиР) стартовал на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева в 2020 году. Затем «умные часы» поступили на другие комбинаты Металлоинвеста: Лебединский ГОК и ОЭМК им. А.А. Угарова. Разработчик устройства - инновационная компания OptimalFlow Group (OFG) (входит в JSA Group).