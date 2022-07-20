Новый сезон Курский драмтеатр откроет пьесой Мустая Карима

В постановке помимо захватывающего сюжета зрители увидят прекрасные хореографию, музыкальный ряд и костюмы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Новый сезон Курский областной драматический театр имени А. С. Пушкина откроет постановкой по пьесе башкирского писателя Мустая Карима "В ночь лунного затмения". Премьера состоится 8 сентября.

Кстати, в 1978 году на экраны СССР вышел одноименный художественный фильм режиссера Бараса Халзанова. Кроме того, постановка выходила в разных театрах страны. И вот теперь - в Курске.

Мустай Карим, настоящее имя - Мустафа Каримов (1919—2005) — классик башкирской советской литературы, известный поэт, писатель, драматург, публицист, участник Великой Отечественной войны, выдающийся общественный деятель.

Он поднял на новый уровень традиции классической башкирской литературы, его творчество стало олицетворением Башкортостана. А произведения автора широко печатались в СССР.

Спектакль можно будет увидеть уже в сентябре Фото: Светлана ВОЛКОВА

В послевоенные годы Мустай Карим активно выступал за мир во всем мире. Подтверждение тому - его поэтические циклы 50-х годов – «Европа-Азия», «Стихи о Вьетнаме», «Болгарская тетрадь».

Действие пьесы "В ночь лунного затмения" происходит в Башкортостане в XVII веке. Старинным башкирским родом правит после гибели мужа богатая и властная женщина Танкабике. В семье Танкабике живут ее младший сын Ишмурза, средний — Акъегет, старший — Юлмурза, ушедший на войну.

Акъегет обручен с красавицей Зубаржат, а Юлмурза женат на Шафак. Юлмурза не возвращается из военного похода. Семья в печали: в роду соблюдали обычай — при гибели женатого старшего сына, средний должен женится на вдове. Страшный и бессмысленный вердикт вынесен: Акъегет должен взять в жены Шафак, а Зубаржат приходится отдать за 12-летнего Ишмурзу, но Танкабике может не принять решение старейшин. В ее руках судьба влюбленных…

Законы, повиновение, устои! А как же законы сердца и души? Любовь выше всех предрассудков, только она может подарить бессмертие и свободу человеческого духа. Но все зависит от решения Танкабике…

Спектакль рассказывает об общечеловеческих ценностях и неожиданных поворотах судьбы, о роковых предубеждениях, которые властвуют в мире, и силе духа.

Билеты уже в продаже Фото: Светлана ВОЛКОВА

В постановке зрители увидят прекрасные хореографию, музыкальный ряд и костюмы.

В спектакле заняты:

Народная артистка России Лариса Соколова

Заслуженные артисты России: Эдуард Баранов, Виктор Зорькин.

Артисты: Дмитрий Баркалов, Вероника Богдель, Сергей Бобков, Роман Борзенков, Евгений Дмитриев, Ольга Легонькая, Сергей Малихов, Иван Пилипенко, Алексей Поторочин, Дмитрий Рыжиков, Михаил Тюленев, Елена Цымбал.