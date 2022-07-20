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Политика20 июля 2022 9:06

В сети появились фото обстрела Курской области ВСУ 20 июля

Материалы выложил губернатор Старовойт
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Артобстрелу подвергся Рыльский район

Артобстрелу подвергся Рыльский район

Фото: из социальной сети

Фото последствия утренних обстрелов 20 июля Курской области выложил в соцсети губернатор региона Роман Старовойт.

- В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Крупец и Козино, а также деревни Городище Рыльского района, где проживают около 700 жителей, - уточнил глава региона.

20 июля российские военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсети.

Атака была подавлена

Атака была подавлена

Фото: СОЦСЕТИ

Пострадавших нет. Однако из-за повреждений на линии электропередач, без света остаются три населенных пункта.

Подробности артобстрела сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман:

- Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, три населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний.

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