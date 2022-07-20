В ходе СВО погиб курянин - капитан Денис Каменев

Капитану Каменеву был 31 год Фото: предоставлено пресс-службой

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель Щетинского сельсовета Курского района – капитан Денис Каменев. Об этом сообщили в администрации Курской области.

Денис родился 14 января 1991 года в поселке Юбилейный. Учился в школе-интернате №4 Курска, в 2011 году поступил в Академию Федеральной службы охраны РФ, которую закончил в 2015 году.

Денис Каменев погиб на Донбассе.

- Соболезнуем родным и близким Дениса. Вечная память! - сказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк. Военнослужащего контрактной службы, старшего оператора противотанковых ракетных комплексов Романа Павлова не стало при освобождении города Лисичанска Луганской Народной Республики. Ему было 42 года.

Роман Анатольевич родился в деревне Доброхотово Фатежского района. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках.

20 июля российские военные и пограничники подавили ответным огнем атаку ВСУ на приграничье Рыльского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в соцсети.

Пострадавших нет. Однако из-за повреждений на линии электропередач, без света остаются три населенных пункта.

Подробности артобстрела сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман:

- Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, три населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний.