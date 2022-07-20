Главные новости Курска на 20 июля 2022 года: ситуация с ковид, гибель курянина в Украине и изобретения курских школьников

Курян призывают сделать прививки от ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Печальной новостью поделились в администрации Курской области. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб еще один наш земляк. Военнослужащего контрактной службы, старшего оператора противотанковых ракетных комплексов Романа Павлова не стало при освобождении города Лисичанска Луганской Народной Республики. Ему было 42 года.

Роман Анатольевич родился в деревне Доброхотово Фатежского района. Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках.

Ранее, 15 июля, со стороны Украины снова была обстреляна Курская область. На этот раз под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

- Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Также пострадали здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина. Из-за повреждений линий электропередач село на какое-то время осталось без света.

Ситуация с коронавирусом в регионе продолжает оставаться неоднозначной. Ежедневно среди курян выявляют новые случаи заражения СOVID-19. Так, по данным оперштаба на 19 июля с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 119 947 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

- Я внимательно слежу за ситуацией с коронавирусом в регионах страны, и ежедневно мы с коллегами анализируем данные и у нас в регионе, - написал губернатор региона Роман Старовойт у себя в соцсетях. – Наши медики и система здравоохранения Курской области полностью готовы к развитию ситуации любой сложности. Однако залогом благополучия является приобретенный, в том числе и благодаря вакцинации, иммунитет.

Также глава региона заявил, что жители Курской области активно вакцинировались зимой-весной 2022 года. Сейчас специалисты рекомендуют пройти вакцинацию тем, у кого нет противопоказаний, и подошел полугодовой срок для ревакцинации.

- Для этого у нас созданы все условия, сейчас прививку можно сделать без спешки и очередей, - добавил губернатор.

Как рассказали в комитете образования Курска, в образовательном центре «Сириус» создают самоочищающийся фильтр для защиты органов дыхания от микробов и пыли. Среди разработчиков — обучающийся курской школы № 7 имени А. С. Пушкина Артем Гудок.

Ребята планируют создать прототип изделия с использованием нового материала — лицевую маску со сменными многоразовыми фильтрующими вкладышами. Участники программы уже разработали многоэтапный технологический процесс создания готового фильтра. Кроме того, ребята самостоятельно создают систему для тестирования стерилизующих свойств фильтров.

В завершение научно-технологической программы на финальной защите команда представит образец самоочищающегося фильтра, результаты его тестирования, а также технологию массового производства материала.