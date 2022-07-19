Игорь Артамонов: Радует, что в нашем регионе есть активные молодые люди, которые хотят изменить мир вокруг себя

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель региона Игорь Артамонов встретился с липчанами – победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов. Они получили гранты от 200000 до 1200000 рублей. Орхан Азизов рассказал губернатору о своем проекте экологической направленности «Плоггинг-забег #чистыйЛипецк». Он состоит из 44 мероприятий: субботники, плоггинг-забеги, интерактивные лекции Школы молодого эколога более чем в 15 школах, четырех колледжах региона.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Никита Алексеев представил проект создания креативного art-пространства в библиотеках для привлечения молодежи. Вячеслав Червяков реализует проект «Возрождая традиции, помогаем детям», который направлен на приобщение детей к народной культуре родного края и подразумевает проведение инклюзивных занятий по лепке традиционной глиняной игрушки, изготовлению гончарных изделий, а также ткачеству и плетению поясов. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья проводятся творческие мастер-классы, выставки, культурные мероприятия, организована занятость детей - сирот.

Другие проекты направлены на привлечение студентов - архитекторов в преобразование городской среды, на создание центра медиа-волонтерства и обучение молодых людей социальной журналистике, развитие воркаута. Также среди обладателей грантов Росмолодежи - елецкие реконструкторы, получившие средства на строительство полуземлянки, навеса и новой сцены для музыкантов фестиваля «Русборг».

«Работа с особенными детьми, проекты по экологии, развитию спорта – инициатив много, все они по-своему интересные и нужные. Радует, что в нашем регионе есть активные молодые люди, которые хотят изменить мир вокруг себя, сделать жизнь в регионе лучше. Мы обязательно будем поддерживать молодежь и их проекты», – отметил Игорь Артамонов.

До 22 июля Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) продолжает приём заявок на конкурс микрогрантов, где могут получить поддержку именно те проекты, для реализации которых не нужны многомиллионные гранты. К участию приглашается молодые люди от 14 до 35 лет. Рекомендуемый срок реализации инициатив — с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Подать заявку на конкурс можно в грантовом модуле АИС «Молодежь России» . Кроме того, с 5 по 22 августа 2022 года будет открыт прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты 2 сезон» с размером грантовой поддержки до 1,5 млн рублей.