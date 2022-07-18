В Железногорске открыли после реконструкции летний театр

На праздничном мероприятии отметили, что каждым годом в городе появляются новые общественные пространства Фото: предоставлено пресс-службой

После реконструкции в городе горняков Железногорске открылся обновленный летний театр в парке им. Н.А.Никитина. Реконструкцию театра провела компания «Металлоинвест» в рамках программы социально-экономического партнерства с администрациями Курской области и Железногорска.

Здесь реставрировали сцену, из экологических материалов сделали навес и пол, обустроили зону отдыха с лавочками и прилегающую территорию, установили освещение.

На церемонии открытия управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева Антон Захаров рассказал, что Металлоинвест - партнер города в реализации программ благоустройства территорий и создании привлекательной городской среды:

– Надеюсь, этот современный летний театр станет отличным местом для проведения культурно-массовых мероприятий, приятного отдыха взрослых и детей.

В ответ глава Железногорска Алексей Карнаушко поблагодарил:

- От имени всех жителей города хочу выразить признательность Компании «Металлоинвест», в которую входит Михайловский ГОК за то, что она многое делает для развития социальной сферы Железногорска, поддерживая учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, открывая такие красивые объекты.

На праздничном мероприятии отметили, что каждым годом в городе появляются новые общественные пространства и объекты: аллеи, скверы, детские городки, спортивные площадки. Важным пунктом трехстороннего соглашения стала также реконструкция парка им. Н.А.Никитина.

А концертно-развлекательная программа «Старые песни о главном», подготовленная артистами Дворца горняков, стала приятным подарком на церемонии открытия реконструированного театра.