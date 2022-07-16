Суд оштрафовал курянина за дискредитацию вооруженных сил РФ

36-летний житель Курска заплатит 30 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кировский районный суд Курска оштрафовал жителя областного центра за посты в соцсети, которыми он дискредитировал использование Вооруженных сил Российской Федерации в Украине, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Под административную ответственность попал 36-летний житель Курска.

- Мужчина на своей странице в социальной сети разместил фотографию профиля с надписью и оставил ряд комментариев с призывами препятствовать использованию российской армии. Этим он подрывал доверие к проведению специальной военной операции по защите граждан ДНР и ЛНР, - прокомментировали решение суда в ведомстве.

Курянину выписали штраф в 30 тысяч рублей.

Постановление суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в установленные законом сроки, уточнили в пресс-службе.

Ранее КП сообщала, что Курская область два дня подряд - 15 и 16 июля- подверглась обстрелу ВСУ.

Так, 15 июля со стороны Украины в очередной раз была обстреляна Курская область. На этот раз под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

- Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Суббота 16 июля началась с очередной атаки противника на поселок Теткино. Зафиксированы возгорания, - сообщил около половины шестого утра губернатор Курской области Роман Старовойт.

Обстрел на тот момент продолжался.

Всего было зафиксировано больше 20 прилетов во время утреннего минометного обстрела 16 июля в поселка Теткино. К счастью, среди жителей пострадавших нет. Есть незначительные повреждения нескольких домов. Вся необходимая помощь владельцам будет оказана, сказали в администрации региона.