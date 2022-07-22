Погода в Курской области на выходные до 24 июля 2022 года: жара и дожди

24 июля июльское тепло вернется в регион Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области практически всю неделю идут дожди. Традиционно самый жаркий месяц года внезапно превратился в самый сырой. Куряне с нетерпением ждут возвращения солнечной погоды. Когда же прекратятся дожди, рассказали синоптики.

Так, по прогнозу синоптиков в субботу, 23 июля, дожди все еще будут идти в Курской области, но уже не такие интенсивные. Ветер также поутихнет в ближайшие дни. 23 июля в регион начнет возвращаться июльская жара - столбик термометра поднимется до +25.

А в воскресенье, 24 июля, уже будет сухо и до +27. Ночная температура также поднимется - до +16.

Правда, на следующей недели снова вернутся дожди и станет прохладнее. В понедельник, 25 июля, будет днем уже максимум +22. Возможны дожди и грозы.

Так что не упустите шанс использовать предстоящие выходные по-летнему.

Напоминаем. что 24 июля Курский областной Дом народного творчества приглашает курян провести воскресный вечер в парке Железнодорожников (г. Курск, Театральный проезд, 1).

Для гостей и жителей округа выступит вокальный ансамбль «Шестое чувство». Мастер декоративно-прикладного искусства Светлана Бугорская научит детей делать традиционную тряпичную куклу «Колокольчик». Сотрудники библиотеки имени Асеева проведут интересные активности на свежем воздухе. Начало в 17:00.

А 29 июля в 20:00 в парке «Боева дача» пройдет Фестиваль уличного кино. Мероприятие организует Курский кинофонд.

Зрители смогут увидеть режиссерский дебют Александра Петрова, фильмы с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров. Победителя фестиваля по традиции выберут зрители.