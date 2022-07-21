Главные новости Курска на 21 июля 2022 года: восстановление приграничья после обстрелов ВСУ, телефонные мошенники и ремонт дорог

В центре Курска идут дорожные работы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В десятом часу утра 20 июля ВСУ обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района Курской области вблизи контрольно - пропускного пункта «Крупец».

Подробности артобстрела сообщил глава Рыльского района Андрей Лисман:

- Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, три населенных пункта остались без электричества.

Восстанавливать ЛЭП бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине.

Электроснабжение приграничных населенных пунктов Рыльского района, поврежденное в результате обстрелов ВСУ, полностью восстановлено.

15 июля со стороны Украины под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе Курской области.

- Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, - писал у себя в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт.

В областной администрации сообщили, что в селе начались ремонтные работы по восстановлению зданий. Всего в результате обстрела оказались повреждены 14 жилых домов, школа, медпункт, сельсовет, Дом культуры.

20 июля в Дроновку завезли материалы, необходимые для восстановительных работ: 60 мешков штукатурки, 16 мешков цемента, 100 листов шифера, строительные леса. Специалисты замерили все поврежденные стекла, пластиковые окна и стеклопакеты. Они будут изготовлены в течение десяти дней.

Также продолжаются восстановительные работы в поселке Теткино. За минувшую неделю отремонтированы кровли восьми жилых домов и двух хозяйственных построек, а также четыре забора. В 14 домах установили новые пластиковые окна и стеклопакеты, в 34 заменили разбитые стекла. Завезли сайдинг для ремонта фасадов детского сада и нескольких домов по улицам Ленина и Урицкого. Завершить работы в поселке планируют до конца месяца.

В УМВД России по Курской области рассказывают, 36-летняя жительница Воронежа искала работу в интернете и получила предложение стать курьером. В ее обязанности входило забирать деньги у людей, а потом передавать их работодателям, с которыми она поддерживала связь по телефону. Женщина сразу поняла, что дело связано с криминалом, но из-за приличного денежного вознаграждения она согласилась.

Оказалось, что мошенники обзванивали пенсионеров, сообщали, что их родственники спровоцировали ДТП с пострадавшими, убеждали, что возбуждено уголовное дело и нужно возместить ущерб. За деньгами приезжала курьер.

Так, три курских пенсионера лишились 200 и 450 тысяч рублей, а также миллион рублей. Самую большую сумму похищенных денег женщина лично отвезла в Москву и передала их подельникам. Более мелкие суммы переводила им через банковское приложение.

Женщина планировала выехать в Белоруссию. Однако, перед отъездом ее задержали полицейские. Сейчас она дает признательные показания, которые помогут установить личности и местонахождение остальных мошенников.

В Курске продолжаются ремонтные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас дорожники работают на автодороге, проходящей по улице Димитрова.

Работы проходят на участке почти в два с половиной километра. Как сообщают в городской администрации, в настоящее время дорожники выполняют устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона типа SP-16. Всего необходимо уложить более 3000 тонн выравнивающего слоя. После чего специалисты приступят к укладке асфальтобетонного покрытия.

В ходе ремонта: обновят дорожное покрытие, заменят бортовые камни, люки, а также установят новые дорожные знаки, восстановят искусственные дорожные неровности и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком.