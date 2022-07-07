Цифровая доступность: 12 000 жителей Курской области подключили интернет от «Ростелекома» по технологии GPON

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Число пользователей услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 30 % и превысило 12 000. Наибольшее количество договоров (почти половина от общего числа) на подключение к Сети было заключено в деревне Полевая, слободе Михайловка, селах Мантурово, Званное, Беседино.

Сергей Черников, директор по работе с массовым сегментом Курского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В сельской местности интернет востребован не меньше, чем в городе. Поэтому "Ростелеком" постоянно развивает оптическую инфраструктуру в Курском регионе, расширяя географию покрытия своей сетью. Устойчивый надежный доступ в Сеть по технологии GPON позволяет скачивать объемные файлы и в полной мере пользоваться нашими ресурсоемкими решениями: видеоплатформой Wink, системой "Умный дом" и другими».

«Умный дом» от «Ростелекома» — это комплексный цифровой сервис, который помогает обеспечивать безопасность и дистанционно управлять бытовыми приборами. Система включает датчики движения, протечки, задымления, открытия дверей и окон, а также комплекс умных устройств (розетки, лампочки). Сервис автоматически уведомит хозяина, если кто-то проник в квартиру, потек кран или не выключен утюг. Все элементы управляются в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте услуги.

Александр Попов, житель села Беседино:

«Я живо интересуюсь современными технологиями и стараюсь активно внедрять их в свою жизнь. В городе с этим нет проблем, а вот в загородном родительском доме всё оказалось сложнее из-за отсутствия высокоскоростного интернета. Проблема решилась, когда "Ростелеком" провел свою оптику в наше село. Теперь у меня всё как в городской квартире: подключил Wink, установил на улице две камеры видеонаблюдения, оснастил дом умными лампочками и приобрел базовый комплект "Умного дома" от "Ростелекома". Летом буду работать здесь. Теперь для этого есть все возможности».

Подробнее о системе можно узнать в справочном центре «Умного дома» и на сайте «Ростелекома».