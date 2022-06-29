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Новый сезон проекта «Обучающие экспедиции» клуба Лидеров России «Эльбрус» представили сегодня на пресс-конференции в ТАСС. В режиме видеоконференции в ней принял участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Также на встрече присутствовали генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, председатель клуба Лидеров России «Эльбрус» Татьяна Дьяконова, заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук, заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ирина Новоселова, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Игорь Артамонов рассказал о результатах работы участников проекта «Обучающие экспедиции» в Липецкой области в 2021 году. Лидерам России было поручено разработать комплекс мер по повышению благосостояния малоимущих семей региона. Команды изучили особенности работы службы занятости, эффективность реализации социальных контрактов и представили свои разработки по совершенствованию мер соцподдержки и повышению благосостояния населения.

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«Липецкая область – один из пяти регионов, который участвовал в проекте по преодолению бедности. Было рассмотрено много идей. Мы взяли за основу социальный контракт, в частности, тот вариант, когда человек получает 250 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность. Было сложно убеждать людей, но участники экспедиции помогли нам. Было предложено оцифровать заключение социального контракта, а также внедрить систему «одного окна» на базе МФЦ, предоставив жителям сразу несколько способов удобного получения услуги. В итоге количество шагов по получению соцконтрактов с 23 сократилось до трех, объем выданных социальных контрактов увеличился в 1,6 раза. Мы хотели давать людям удочку, а не рыбу. И у нас это получилось. Удельный вес социальных контрактов на предпринимательскую деятельность вырос до 35%», - сообщил Игорь Артамонов.

Липецкая область вошла в число лидеров по количеству выданных соцконтрактов. На этом работа не останавливается. Процедура выдачи социального контракта постоянно совершенствуется. Разработано мобильное приложение, которое пользуется популярностью по всей стране. За счет областного бюджета сумма соцконтракта для многодетных семей увеличена до 500 тысяч рублей. Новой мерой поддержки только в этом году смогут воспользоваться почти 400 семей Липецкой области.

«Совместная работа принесла плоды как для региона, так и для команды Лидеров России. Нам есть над чем еще поработать, и мы всегда ждём «Обучающую экспедицию» в Липецкую область», - отметил Игорь Артамонов.

В 2021 году запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» прошел в четырех регионах страны. По предложенной губернатором теме команда решала конкретную задачу в регионе. По завершении пилотных проектов была составлена белая книга кейсов, где каждый регион разместил свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут использовать другие регионы для решения подобных кейсов на своей территории. В ходе проекта Лидеры России и команда губернатора применили методологию сервис-дизайна для решения конкретной задачи. Сервис-дизайн – это программа обучения по созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями региона участники сессии смоделировали прототипы решения проблемы: прошли путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата. В июне 2021 года проект был представлен на секции Петербургского экономического форума, участниками которого стали Губернаторы четырёх регионов, которые поделились своими впечатлениями и дали положительную обратную связь.

Новый сезон проекта «Обучающие экспедиции» клуба Лидеров России «Эльбрус» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запустится в июле 2022 года. Его участниками станут четыре региона – Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская, Калининградская и Московская области.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области