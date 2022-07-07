Салис Каракотов: Аграрная независимость страны будет достигнута

Торжественное открытие центра селекции и семеноводства «Бетагран Семена». Старт дан!

Мягкая сила российской науки

Прекрасной традицией в Орловской области стало проведение ежегодной аграрной недели.

- Аграрная неделя - одна из ярких визитных карточек Орловщины на важнейшем современном направлении - обеспечении продовольственной безопасности, укреплении связей сельскохозяйственного производства и передовой аграрной науки, развитии импортозамещения, - отметил губернатор региона Андрей Клычков.

В рамках недели состоялись два значимых события, организованных компанией «Щелково Агрохим» в Орловской области: торжественное открытие центра селекции и семеноводства «Бетагран Семена» и международный Агрофорум Betaren-2022.

АО «Щелково Агрохим» - крупнейший в России производитель средств защиты растений, микроудобрений и семян. Компания предоставляет полный комплекс услуг для агробизнеса: от производства высококачественного посевного материала, инновационных средств защиты, питания растений и до технологий, которые максимально раскрывают потенциал культур.

На плодородных полях центра селекции и семеноводства «Бетагран Семена» и «Дубовицкое» встретились представители федеральных и регио-нальных министерств и ведомств, авторитетные ученые, представители сельхозпредприятий России и стран ближнего зарубежья.

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Пуск дан. В добрый путь!

Центр селекции и семеноводства «Бетагран Семена». Гости мероприя-тия в ожидании чуда. Минутная готовность, и вот он - торжественный момент - у пусковой кнопки губернатор Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Торжественность моменту придают взметнувшиеся вверх фейерверки. Пуск дан.

Отметим, что автор идеи создавать «сильные семена» Николай Жуков - ученый, крупный специалист по семеноводству. В лице своего коллеги - ученого с мировым именем, доктора химических наук, академика РАН Салиса Каракотова - он обрел надежного партнера. Потребовались более широкие масштабы. В 2019 году стартовал проект создания центра селекции и семеноводства. За это время в развитие территории и производства была вложена солидная цифра - без малого миллиард рублей.

Идея о «сильных семенах» воплотилась в жизнь. Итогом деятельности стало официальное открытие уникального центра ООО НПО «Бетагран Семена», в составе которого завод по нетравмирующей подготовке семян к посеву.

Назовем и другие цифры: новое производство (второго такого в России нет) способно выпускать более 20 тысяч тонн высококачественных семян сои и столько же озимой пшеницы.

Для сева «сильных семян», полученных по уникальной нетравмирующей технологии, нужно в три-четыре раза меньше, чем просто хороших.

В планах к 2030 году предполагается передача и регистрация в Госреестре селекционных достижений 12 сортов озимой пшеницы и 6 сортов сои.

- Этот завод покажет превращение обычного урожая в элитные семена. Аграрная независимость страны будет достигнута во всех отношениях, - подчеркнул Салис Каракотов. - Экспортные возможности российских семян колоссальны. Это высокотехнологичный продукт, мягкая сила российской науки.

Орловчане - партнеры надежные

- Мы давно и плодотворно сотрудничаем с компанией «Щелково Агрохим». Сегодняшнее событие - открытие центра «Бетагран Семена» - еще один результат наших совместных усилий, - подчеркнул глава региона. - Основная наша задача - создание собственных сортов и гибридов важнейших для растениеводства России культур, производство высококачественных семян. Убежден, что мы сделали очередной значимый шаг в деле обеспечения продовольственной безопасности страны, повышения эффективности отечественного АПК.

Еще один приятный момент. Для усиления совместной работы АО «Щелково Агрохим» в сфере образовательных селекционных и семеноводческих программ совместно с ОГАУ им. Н. В. Парахина на базе ООО НПО «Бетагран Семена» открыта специальная базовая кафедра вуза. Под дружные аплодисменты заинтересованные стороны подписали Соглашение о сотрудничестве и реализации данного проекта.

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Современные технологии

Не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Всех участников пригласили совершить экскурсию по заводу и семенным посевам, чтобы убедиться, что здесь применяются самые передовые и инновационные технологии, направленные прежде всего на выращивание сильных семян, сохранение их потенциала и продуктивности.

Прямо с поля семена поступают на завод, где их сортируют по размеру, удельному весу, а затем - отправляют на протравливание в специальной машине, где они проходят обработку на так называемой «воздушной подушке».

При этом сокращаются скорость прохождения и количество перемещений семян. Это позволяет избежать у них травм, а значит, сохранить энергию роста и всхожесть. В результате повышается урожайность высеваемых культур, снижается норма высева на единицу площади в два-три раза.

Чтобы полностью проявить свой потенциал, семя, как драгоценный камень, нуждается в огранке и надежной защите. Именно для такой защиты семена инкрустируются инсектицидным и фунгицидным протравителями, инокулянтом, стимулятором роста, то есть проходят послойную обработку.

После протравливания при необходимости снимается поверхностная влага мини-сушилкой. Упаковка семян осуществляется в биг-бэги. Далее определяется вес каждого для формирования партий хранения на специаль-ных стеллажах склада до отправки потребителям.

Соя - золотой возобновляемый запас

Вот так образно специалисты компании «Щелково Агрохим» называют культуру, которая с каждым годом становится все более популярной в мире.

Исследования в области селекции очень важны. Россия должна засевать поля отечественными семенами - это гарантия продовольственной безопасности.

На российском рынке соя востребована как источник ценного белка. Отметим, что культура нежная и требует к себе особый подход, но при этом это выгодная для сельхозпроизводителей культура, позволяющая получить хозяйствам хорошую прибыль. Но для получения добротного урожая нужен соответствующий посевной материал.

- Главным арсеналом для нас стали новые технологические подходы и сортовые разнообразия, - говорит директор департамента селекции и семеноводства АО «Щелково Агрохим» Александр Прянишников.

Специалисты компании раскрывают аграриям секрет: для вегетации сои очень важны листовые подкормки, такие как Ультрамаг Бор, Биостим Масличный, Биостим Универсал, а также грамотная обработка бактериями-инокулянтами. Среди лучших сортов можно отметить такие, как Мезенка и Свапа (иммунный, ультрараннеспелый, с высокой устойчивостью к полеганию), позднеспелый Изидор, а также Командор, Сенатор, Амфор.

Новое слово в селекции озимой пшеницы

Впрочем, все сорта культур, которыми занимается «Щелково Агрохим», отличаются хорошим качеством. И это касается не только сои. Специалисты признают, что ученые и селекционеры компании сказали новое слово и в селекции озимой пшеницы.

Среди наших собеседников представители Республики Беларусь, Калининградской области, Башкирии. Их интересуют перспективные сорта, а потому рассказ Прянишникова они слушают очень внимательно и тут же задают уточняющие вопросы.

- Уже сейчас мы имеем в своем арсенале новые сорта озимой пшеницы, которые прошли и проходят испытания в разных регионах страны и за рубежом, позволяют сделать выводы об их перспективности и подтвердить правильность направления, по которому мы движемся, - продолжил Александр Иванович. - Сорта Володя, Система, Ермоловка, Изумруд Дубовицкого и ДФ 2020 определяют новое лицо пшеничного поля России. Он подробно говорит о преимуществах каждого сорта.

- С 2022 года сорт Володя внесен в Госреестр РФ по Центрально-Черноземному, Северо-Кавказскому и Средневолжскому регионам. Это предмет особой гордости специалистов компании. Участвуя в ежегодных международных испытаниях, этот сорт показал урожайность 99,6 ц/га - результат получен в Турции. Гордимся и мы.

Международный Агрофорум «BETAREN - Территория рекордов» на Орловской земле

Аграрная неделя продолжилась на площадке ООО «Дубовицкое». Здесь прошел международный Агрофорум Betaren-2022 с участием ведущих экспертов компании «Щелково Агрохим».

Гостей приветствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, генеральный директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, заместитель губернатора Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков, глава Малоархангельского района Петр Матвейчук.

Успехи есть!

Глава региона отметил, что с 2017 года в области ежегодно увеличиваются посевные площади, обеспечивается постоянный прирост валового сбора зерновых и зернобобовых культур.

- Основой усиления сельского хозяйства является совершенствование процессов производства, внедрение достижений науки, применение современной техники, удобрений, средств защиты растений. Все это мы видим здесь - на опыте ООО «Дубовицкого», - дополнил Андрей Клычков.

В 2022 году в хозяйстве на площади около 205 га реализуется масштабная научно-исследовательская, демонстрационная и опытно-производственная работа. На пяти научно-производственных полях общей площадью 129 га выполняется совершенствование ранее разработанных технологий возделывания зерновых, зернобобовых, технических культур. В полевых деляночных и опытно-производственных исследованиях испытываются перспективные пестициды, агрохимикаты, биоудобрения производства «Щелково Агрохим» и эффективность их применения в условиях интенсивных технологий возделывания озимой и яровой пшеницы, сахарной свеклы, сои и кукурузы на зерно.

Конференция «Энергия роста».

О возможностях в условиях импортозамещения

Ключевой темой конференции «Энергия роста», которая прошла в рамках Агрофорума, стала интенсификация развития сельскохозяйственной отрасли в условиях импортозамещения.

- Прошлый сельскохозяйственный сезон наша компания провела под девизом «Территория рекордов», и год, без преувеличения, оказался таковым, - отметил Салис Каракотов. - В этом сезоне мы работаем в сложных и нестандартных условиях - в период жестких санкционных ограничений, высокой волатильности и резкого повышения ключевых ставок ЦБ. Тем не менее наша прямая обязанность - преодолеть все эти препятствия и обеспечить продовольственную безопасность страны.

Сегодня вся российская промышленность работает на программу импортозамещения, и мы здесь не исключение! Мы планируем нарастить производство средств защиты растений не менее чем на 40 процентов, а продажи семян основных сельскохозяйственных культур - более чем на 70 процентов, чтобы обеспечить потребности российских сельхозтоваропроизводителей.

О семенах селекции «Щелково Агрохим» рассказал директор департамента селекции и семеноводства компании Александр Прянишников, его информацию дополнила член-корреспондент РАН, доктор сельскохозяйственных наук Ирина Аблова. Ирина Борисовна назвала ряд факторов, которые мешают хорошему урожаю. Естественные причины - осенняя засуха, сверхвысокая температура, суховеи, температурные качели, зима - весной это капризы погоды, которым сложно противостоять. А вот с субъективными - не выдержаны глубина задела семян и норма высева; токсикоз перезащиты; нет баланса питания; низкая эффективность удобрений - можно и нужно вести борьбу. Специалист призналась, что благодаря компании «Щелково Агрохим», с которой тесно сотрудничают уже десяток лет, они добились на полях Кубани поразительных результатов. Ирина Борисовна рассказала о преимуществах таких сортов озимой пшеницы, как Школа, Стиль 18, Ультра, Граф (все созданы учеными ФГБНУ «НЦЗ им. П. П. Лукьяненко»).

Технолог по зерновым и зернобобовым АО «Щелково Агрохим» Иван Ксыкин поделился наработками компании по защите семян. Ведь ни для кого не секрет, что это старт для успешного урожая. Среди рекомендуемых препаратов он назвал Биокомпозит-коррект, который улучшает физико-химические свойства почвы, что делает препарат незаменимым элементом современных биотехнологий. А еще он сохраняет и накапливает в почве гумус. Были также рассмотрены аспекты применения фунгицидных и инсектицидных протравителей компании. В зале раздались голоса одобрения представителей хозяйств, успевших оценить действенность защитных «щелковских» препаратов.

Президент Российского Зернового Союза Аркадий Злочевский в своем сообщении обозначил основные препятствия для развития сектора АПК. А во время выступления управляющего партнера Agrotrend.ru Николая Лычева участники форума обсудили основные контуры нового сезона (зерновые, соя, сахарная свекла).

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Осмотр участниками мероприятия демонстрационных участков с посевами.

Плацдарм высоких технологий

Теория - вещь хорошая, но сельхозпроизводители предпочитают своими глазами увидеть результаты работы опытного хозяйства, взять в руки колос пшеницы и оценить его во всей красе. Такая возможность была у всех участников Агрофорума. Напомним, что семена, средства защиты растений и удобрения, производимые компанией «Щелково Агрохим», охотно приобретают аграрии от Калининграда до Дальнего Востока.

Картина полей радует. Мощной волной высятся тучные колосья, туго набитые зернами, душистые подсолнухи, ветвистая соя, пышный горох. Эти сорта и гибриды создают лучшие селекционеры. Начальник научно-технического отдела Орловского представительства «Щелково Агрохим» Виктор Щедрин с удовольствием рассказал о сортах яровой пшеницы Дарья, Сударыня, Лисий хвост с содержанием белка более 17% и клейковиной 34. Улучшает клейковину препарат Биостим Зерновой, и нельзя забывать о листовой подкормке Ультрамаг, особая статья - протравливание, где лидирует Протего Макс, МЭ.

Кстати, автор сорта Дарья в один из приездов на Орловщину был доволен тем, как возделывают пшеницу на опытных делянках «Дубовицкого». А еще один сорт - Сударыня - был заявлен авторами с урожайностью 25 центнеров с гектара. Местные селекционеры сотворили маленькое чудо, увеличив показатели вдвое!

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Все по высшему разряду

Программа этих двух дней была интересной, познавательной и очень насыщенной. Обсуждались важнейшие вопросы текущего сезона. Участников мероприятия познакомили с новыми эффективными технологиями в растениеводстве. Им продемонстрировали часть опытов, заложенных в рамках научных исследований на полях опытного хозяйства.

Но, кроме деловой части, каждый мог найти дело по душе: попробовать себя в роли художника, подоить «корову» (она, кстати, давала не молоко, а освежающие напитки), поучаствовать в викторине и фотосессии.

Подводя итог мероприятия, гендиректор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов отметил: «Сегодня завершающий день «Аграрной недели Орловской области», но не завершение нашей большой работы. Мы показываем то, как можно выращивать большой урожай, используя возможности наших собственных разработок, средств защиты растений, технологий, систем питания и, конечно, собственных селекционных достижений и селекционных достижений нашей России».

https://betaren.ru/

Александра Черных.

Фото Валентины Васильевой.