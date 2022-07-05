Липецкий губернатор принимает участие в международной промышленной выставке в Екатеринбурге

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принимает участие в открывшейся международной промышленный выставке ИННОПРОМ, которая проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли, ИННОПРОМ закладывает основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – специалисты промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции и технологий, и профессиональные покупатели из разных стран мира.

Выступая с докладом на презентации результатов рейтинга эффективности реализации промышленной политики в субъектах Российской Федерации за 2021 год, Игорь Артамонов рассказал о тех направлениях, которые положительно влияют на экспортный потенциал региона. «Мы активно способствуем повышению комфорта ведения бизнеса в области, – подчеркнул Игорь Артамонов. – В частности, сроки запуска проектов по некоторым процедурам сокращены в два раза. Подтверждением эффективности нашей деятельности в этой сфере является второе место за прошлый год особой экономической зоны «Липецк» по оценке Минэкономразвития».

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Игорь Артамонов также добавил, что в рамках импортозамещения прорабатывается замена поставщиков оборудования и комплектующих с возможностью открытия замещающих производств при поддержке областного Фонда развития промышленности, который в этом году существенно докапитализировали. Общая капитализация фондов поддержки сегодня составляет 2,9 млрд рублей. Губернатор отметил и существенные федеральные меры поддержки. Кроме того, Игорь Артамонов сообщил, что актуальным вопросом является реиндустриализация промышленных площадок Огромную помощь в этом могла бы оказать промышленная ипотека не только на реконструкцию, но и на выкуп объектов. Это серьезно помогло бы развитию промышленности в области, считает губернатор.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.