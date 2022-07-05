МГОК высадил 24 800 саженцев деревьев в Курской области

На природоохранную деятельность Михайловского ГОКа ежегодно направляется около 2 млрд рублей Фото: предоставлено пресс-службой

Диплом лауреата Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» в номинации «Охрана и восстановление лесов» получил Михайловский ГОК им. А.В. Варичева за проект лесоразведения на территории Щигровского лесничества Курской области.

В экспертном совете премии - представители Минприроды и Минэкономразвития России, научных и природоохранных организаций, бизнес-сообщества, институтов развития и инвестиционных фондов, отраслевых союзов и организаций.

Премию вручают за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых экотехнологий как важнейшего элемента повестки ESG.

По словам председателя Экспертного совета Национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2022» Сергея Алексеева, в 2022 году на конкурс поступило более ста заявок из 85 регионов России:

- Победители в номинациях были определены по критериям новизны, социальной и экономической значимости проекта, а также эффективности с точки зрения охраны окружающей среды

Так, в рамках проекта комбинат закупил и высадил 24 800 саженцев деревьев на территории 6,2 гектаров, таким образом значительно увеличив площадь лесного фонда Курской области.

- На природоохранную деятельность Михайловского ГОКа ежегодно направляется около 2 млрд рублей, – рассказал управляющий директор МГОКа Антон Захаров. – Лесоразведение – один из самых эффективных инструментов по сохранению и поддержанию природных объектов. По масштабу реализованный нами проект не имеет аналогов в регионе.

По мнению экспертов, работы по восстановлению и разведению лесов помогают созданию благоприятного микроклимата, увеличению видового и популяционного состава флоры и фауны, реализации климатических проектов, направленных на сокращение выбросов и поглощение парниковых газов. Также они предотвращают развитие овражно-балочной сети и эрозионных процессов, характерных для местности региона.