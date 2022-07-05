Главные новости Курска на 5 июля 2022 года: гибель курян в Украине, восстановление приграничного поселка и открытие хобби-центра

Проект #АРТерИ_Я рассчитан на подростков Фото: Светлана ВОЛКОВА

30 июня в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб наш земляк, уроженец села Успенка Касторенского района – ефрейтор контрактной службы Алексей Обухов. Об этом сообщили в администрации региона.

- Приносим свои соболезнования родным и близким Алексея Юрьевича. Скорбим вместе с вами, - добавили в Доме Советов.

Ранее КП сообщала, что старшего лейтенанта Павла Должикова не стало 24 июня.

Военнослужащий – житель Дмитриевского района, родился он в Харькове в 1989 году. В 2014 переехал на постоянное место жительства в Россию. С 2015 по 2016 год проходил срочную службу, после чего остался служить по контракту.

В поселке Теткино Глушковского района продолжается ликвидация разрушений и повреждений, полученных в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в администрации региона. Уже отремонтировано 14 кровель многоквартирных домов и 38 — частных домов, три фасада, установлено 186 стеклопакетов в 153 помещениях.

После недавних обстрелов проведено дополнительное обследование. Замена стекол требуется в 33 домах, кровли — в двух частных домах и Доме культуры. Работы планируется завершить до конца недели.

Одноэтажный многоквартирный дом, расположенный на территории спиртзавода, по мнению специалистов, восстановлению не подлежит.

- Сотрудники «Курскгражданпроекта» провели обследование здания. На основании их заключения дом будет признан аварийным. Он подлежит расселению. Отрабатываем с главой района вопрос предоставления людям жилья из маневренного фонда, – рассказал заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов.

5 июля в 13.00 в Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова откроется культурно-творческий хобби-центр #АРТерИ_Я.

В этом году #АРТерИ_Я была признана победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты 1 сезон» и получила грантовую поддержку в 680 000 рублей. Автор проекта — сотрудник библиотеки Дарья Оркина.

Проект направлен на развитие творческих способностей юных курян в возрасте 12-15 лет и включает в себя широкий спектр мероприятий: интенсивы, практикумы, тренинги, мастер-классы, пленэры, экскурсии, персональные выставки и конкурсы. Он позволит создать уникальный сборник творческих работ «Курск на пути к 1000-летию: взгляд молодежи», который пополнит фонды муниципальных и школьных библиотек областного центра, сообщили в мэрии.