Фотографии обломков сбитых украинских беспилотников/ телеграм Романа Старовойта.

Ночью 3 июля на подлете к Курску наши ПВО сбили два украинских беспилотника «Стриж». Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Благодаря грамотным действиям военных никто не пострадал.

Фотографии обломков сбитых украинских беспилотников/ телеграм Романа Старовойта.

Этой же ночью примерно с 3:00 начался обстрел Белгорода со стороны Украины. Есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. А также не менее 39 частных жилых домов по улицам Маяковского, Попова, Павлова разрушено частично, из них пять - полностью. Кроме того, погибли три человека.

А 1 июля было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Теткино Курской области. В результате атаки украинских военных незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды. Люди не пострадали. Пострадавших нет