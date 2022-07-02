Выходные в Курске: планетарий, Литературный музей и мастер-класс по росписи гипсовых фигур

Летом в городе открыты музеи и галереи Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Литературный музей и планетарий - по Пушкинской карте

В Литературном музее работает выставка «Многоликая Россия». Также здесь предлагают обзорную экскурсию по экспозиции и экскурсии «Литературный маршрут» и «Музейные сумерки».

В планетарии доступны экскурсии «Природа Курского края» и «Созвездия летнего неба», «Они были первыми» и «Форма и движение Земли», а также обзорная экскурсия «Прогулка по звездному небу».

Здесь же можно посмотреть полнокупольные фильмы «Призрак Вселенной», «Невидимые объекты Вселенной» и «Рождение Солнечной системы».

Все это доступно по Пушкинской карте.

2 июля можно попасть на следующие сеансы:

14.00 – «Прогулка по звёздному небу» – обзорный сеанс 9+

+ «Живая Земля» — полнокупольный сеанс 9+

15.20 – «Тайны Вселенной» — полнокупольный сеанс 9+

16.00 – «Одни ли мы во вселенной» — полнокупольный сеанс 8+

17.00 – «Почемучкин сон» — сеанс — сказка для детей 6+

+ «Подводные приключения друзей» – полнокупольный сеанс для детей 4+

18.20 – «Звездное небо и основы сферической Астрономии» — полнокупольный сеанс 12+

Побывать в лавке антиквара

В Курской картинной галерее имени Дейнеки эта небольшая экспозиция занимает один зал и возвращает нас к традиции выставки одной картины. Этот жанр предполагает, во-первых, долгое разглядывание самой картины, во вторых – немалое количество пояснений, из которых должно стать понятным, а почему, собственно, эта картина заслуживает такого внимания. Надеемся, что оба эти условия соблюдены.

Чезаре Вианелло (1862—1932) – отнюдь не самый известный живописец рубежа столетий. Во времена итальянского Либерти, футуризма и других стилевых потрясений начала ХХ века он продолжал в реалистической манере писать жанровые картины со сценами повседневной жизни, интерьеры и уличные ситуации. Двенадцать раз художник участвовал в Венецианских биеннале и международных выставках в Риме (1885, 1911), Лондоне (1888), Флоренции (1888, 1906), Милане (1906), Турине (1898, 1908) и Сан-Франциско (1915).

Картина «В лавке антиквара» примечательна по многим причинам. Ее композиция изобилует деталями, которые, действительно, интересно долго рассматривать. Но рассматривая, мы понимаем, что набор старых рам, книг, утвари и картин в антикварном магазинчике – это повествование о блеске и славе Венеции от Ренессанса до эпохи Просвещения. Здесь каждый предмет – сокровище и повод для экскурса в историю.

Действует Пушкинская карта.

"Граффити в городе" и "Роспись гипсовых фигур"

Несколько экскурсий предлагает и Курский краеведческий музей - «Курский детинец», «Курск: На пути к 1000-летию», «Граффити в городе» и «Петр I».

Краеведческий музей также открыт для посещений Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также здесь проводят несколько мастер-классов - «Роспись гипсовых фигур», «Эбру» и «Декупаж».

На экскурсии можно записаться и в музее "Курский соловей". Здесь предлагают такие: «Соловьиная фамилия», «Соловей — птица-символ», «И о войне расскажут соловьи…», «Певчий бриллиант природы России».

И не забудьте о спорте!

На этих выходных пройдет ряд спортивных мероприятий.

2-3 июля в 11.00 - Всероссийские соревнования «Курская Дуга» по кикбоксингу в дисциплинах «К1»; «фулл-контакт».

Курск, ТРЦ «МегаГринн», спортивно-концертный комплекс, (ул. Карла Маркса, 68).

2-4 июля, в 09:00 - Межобластной турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек.

Торжественное открытие: 2 июля в 12.00.

Курск, ул. Тускарная, 3 (открытая площадка МБУ «СШ №4»).

3 июля в 11:00 - Кубок Курской области по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк - кросс-кантри (4 этап)

Курск, лыжно-велосипедная трасса в Шуклинке.