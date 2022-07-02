Главные новости Курска на 2 июля 2022 года: предварительные итоги призыва, гибель курских военных в Украине и результаты ЕГЭ

В военкомате заверили, что курских срочников не будут привлекать к участию с спецоперации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Военный комиссар Центрального и Сеймского округов Курска Игорь Ясько подвел предварительные итоги весенней кампании.

На срочную службу в войска отправлены 190 человек, по плану до 15 июля предстоит отправить еще около 200.

— Большинство курян будут служить в Западном военном округе, некоторые — в ЮВО. Срочников привлекать к участию в специальной военной операции не будут, — подчеркнул Игорь Александрович.

Он также отметил, что в свое время была предоставлена отсрочка выпускникам вузов и ссузов до 30 июня. Теперь им необходимо явиться в военкомат для прохождения комиссии. Если они этого не сделают, им грозит административная ответственность.

Игорь Ясько отметил, что такое наказание применили уже к 200 призывникам на общую сумму штрафа около 300 тысяч рублей.

В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб житель Обоянского района гвардии сержант контрактной службы Анатолий Жеребненко. Трагическую новость сообщил глава Обоянского района Виталий Жилин.

- С прискорбием и огромным сожалением должен сообщить о том, что при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на территории Украины, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк. Жеребненко Анатолий Витальевич – герой, который стоял на защите Родины и мирного населения, - написал Виталий Жилин у себя в соцсетях.

Анатолию было 29 лет. Мужчина служил по контракту.

Накануне стало известно о смерти еще одного курянина. 9 июня в ходе специальной военной операции погиб житель деревни Татаренково Курского района – сержант Александр Савченко. Ему было всего 22 года.

1 июля выпускники 11-х классов получили результаты Единого государственного экзамена по информатике.

И здесь учащиеся областного центра показали высокие результаты: трое ребят получили сто баллов. Среди них — обучающиеся гимназии № 4, школ №№ 33, 45. Все они являются претендентами на получение золотой медали «За особые успехи в учении».

Всего в 2022 году по сто баллов на ЕГЭ получили 20 курских школьников, в 2021 году их было 17.

Ранее КП сообщала, что 22 июня выпускники 11-х классов получили результаты Единого государственного экзамена по обществознанию.

Выпускник школы № 7, получил сто баллов, доказав принадлежность к золотому резерву Курска, сообщили в мэрии.

20 мая в Курске прошел городской бал медалистов «Золотой резерв-2022». Мероприятие, на котором чествовали выпускников 2022, показавших наивысшие результаты в учебе за все 11 школьных лет, чествовали в торжественной обстановке на стадионе "Трудовые резервы" в Курске.

Выпускников и их педагогов поздравили представители областной администрации, мэрии Курска, регионального парламента, руководство ведущих вузов региона.

Выпускникам вручили золотые и серебряные медали Курска «За отличную учебу». В этом году в Курске 637 медалистов, из них 478 — «золотых».