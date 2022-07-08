Курянка снялась в новом сезоне комедии «Война семей» на ТНТ

Светлана помимо актерской деятельности активно занимается благотворительностью

25 июля на ТНТ стартует второй сезон комедии о любви, дружбе и трудностях, с ними связанными – в эфир выйдут новые серии «Войны семей». Актерский состав проекта во втором сезоне пополнили Ангелина Стречина и Григорий Верник. А молодую Дашу, одну из женских персонажей сериала, сыграла уроженка Курска Светлана Корчагина.

Светлана родилась родилась 7 апреля 1989 года в Курске.

В 2011 году окончила Институт русского театра (мастерская А. Молоткова). Актриса активно снимается в кино и играет в спектаклях.

Так, курянка в разное время была занята в спектаклях: А.С.Грибоедов "Горе от ума" (Княгиня), А.П.Чехов "Три сестры" (Маша), Г. Ибсен "Кукольный дом" (Нора), Э.Ионеско "Урок" (Тень), М.Зощенко "Свадьба" (Человек без определенного места жительства, пионерка, Жена гостя), Е.Шварц "Снежная королева" (Герда), К.Чуковский "Муха-Цокотуха" (Бабочка), Д.Хармс «Хармс…Храм…Хам…Ха…Х…».

Среди ролей в кино: "До смерти красива" (Светик), пилот к сериалу "Быть собой" (Анна), "Обвиняемый" (серия "Киднеппинг", роль: Рита Береговая.), "Записки экспедитора Тайной канцелярии-2" (первая куртизанка), "Наживка" (3-я серия), "Точка кипения" (секретарь в суде), "Зверобой-2" (Лена) и другие.

В первом сезоне "Войны семей" два друга детства Миша (Александр Робак) и Дима (Егор Бероев) разругались после того, как раскрылся роман Димы с дочерью друга. До этого их семьи проводили вечера вместе, а между двумя соседними участками даже не было забора. Но случившееся превратило лучших друзей в заклятых врагов. Только конфликт между Мамонтовыми и Ремневыми успокоился, как вдруг на семейном торжестве выясняется, что уже Миша живет с 25-летней подругой дочери Стасей. С этого и стартует второй сезон, а новые обстоятельства провоцируют еще один виток испытаний и разногласий, которые коснутся каждого.

К Александру Робаку, Егору Бероеву, Ангелине Стречиной и Григорию Вернику на съемочной площадке второго сезона примкнули Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Арина Постникова, Арам Вардеванян и другие. Режиссером новых серий стал Роман Фокин, ранее работавший над сериалами «Восьмидесятые» и «Психологини».

На телеканале ТНТ первые серии второго сезона стартуют 25 июля. К Александру Робаку, Егору Бероеву, Ангелине Стречиной и Григорию Вернику на съемочной площадке второго сезона примкнули Ольга Медынич, Светлана Колпакова, Арина Постникова, Арам Вардеванян и другие. Режиссёром новых серий стал Роман Фокин, ранее работавший над сериалами «Восьмидесятые» и «Психологини».