Главные новости Курска на 8 июля 2022 года: День семьи, любви и верности, помощь ДНР и благоустройство города

На улице Ленина высадят новые деревца Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 июля, в День семьи, любви и верности, коллектив концертно-творческого центра «Звездный» приглашает курян и гостей города на праздничный концерт. Он пройдет на открытой площадке ТЦ «Манеж» в 16.00.

В исполнении артистов центра прозвучат самые красивые песни о любви. Это будет хорошим подарком и замечательным поводом собраться всей семьей.

В начале июня 2022 года Курская область взяла шефство над Первомайским районом Донецкой Народной Республики. Регион оказывает помощь в восстановлении ключевых объектов района.

Так, в амбулатории в Урзуфе уже выполнили внутреннюю отделку помещений и провели коммуникации. Сейчас территорию подготавливают для благоустройства: укладки тротуарной плитки, озеленения.

В селе Стародубовка специалисты восстанавливают здание ФАПа. Как сообщают в областной администрации, внутри уже заменили перегородки, в двух помещениях уложили новую плитку, доставили новые металлические входные двери. Помимо этого, заказаны новые окна и межкомнатные двери.

Начались работы и по восстановлению детского сада в селе Камышеватое. Заказаны необходимые материалы, проводится благоустройство территории. А в Мангушской школе №2 приводят в норму коммуникации, электрику, ведутся работы и в ЦРБ. Работы на этих объектах должны завершить к началу отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что специалисты определили ряд объектов в Первомайском районе ДНР, которые отремонтируют в первую очередь. Это четыре детских сада, 12 школ, амбулатория, ФАПы, четыре дома культуры, одно административное здание и школа искусств. Восстановление будет проводиться поэтапно.

В Курске продолжаются работы по благоустройству территории по улице Ленина около Курской областной библиотеки имени Н.Н. Асеева. Сейчас рабочие приступили к благоустройству участка со стороны улицы Кати Зеленко. Как сообщают в областной администрации, уже выполнили демонтаж покрытий и завезли бортовой камень с плиткой.

На участке около памятника Кате Зеленко заменят мощение и округлят углы зеленых зон, благодаря чему расширится пешеходная зона. Также появятся пандусы для маломобильных групп населения и стенд с информацией о летчице.

Помимо этого, установят лавочки и урны. Взамен снесенных аварийных и больных деревьев высадят 42 новых, а также — 584 кустарника.

Работы по озеленению выполнят и на участке между зданиями Курской епархии и библиотеки имени Н.Н Асеева. Там уже изменили конфигурацию пешеходных дорожек, уложили новую тротуарную плитку, смонтировали освещение и систему полива. В сквере установили памятник «Сынам полков». Осенью высадят новые деревья и кустарники.