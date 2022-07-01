Главные новости Курска на 1 июля 2022 года: особый противопожарный режим, гибель куряина в Украине и снос лип на улице Ленина

Из-за пожароопасной обстановки курянам запретили посещать леса Фото: Светлана ВОЛКОВА

В ходе специальной военной операции погиб житель деревни Татаренково Курского района – сержант Александр Савченко. Ему было всего 22 года.

Об этом сообщили в администрации региона.

Ранее КП сообщала о сбитом вечером 28 июня на востоке от Курска украинском БПЛА.

Утром 29 июня в сети появились фото с места ЧП.

- Публикую фотографии сбитого нами вчера вечером беспилотника. В наше воздушное пространство зашел украинский «Стриж» Ту-141, произведенный еще в советское время. На месте обнаружения обломков работает Следственный комитет, - написал губернатор региона Роман Старовойт в соцсети.

Напомним, 24 июня стало известно, что в Курской области решили продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели.

- Правоохранительные органы и спецслужбы региона продолжат работу в усиленном режиме. На заседании антитеррористической комиссии принято коллегиальное решение продлить «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели — до 8 июля, - сказал губернатор.

Курян просят быть бдительными: о подозрительных гражданах или оставленных предметах сообщать в полицию.

В Курске действует четвертый класс пожарной опасности. Жаркая погода без осадков способствует высокому риску пожаров, сообщили в администрации региона.

Распоряжением администрации города на территории областного центра введен особый противопожарный режим.

Как пояснили в управлении ГО и ЧС, это значит, что для граждан действует ряд ограничений:

— запрет на посещение лесов,

— на использование мангалов и иных источников открытого огня;

— на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

На улице Ленина продолжаются работы по спилу старых деревьев. Как пояснили в комитете городского хозяйства, планируют убрать 17 больных лип.

- Комиссия по зеленым насаждениям обследовала состояния лип на главной улице города. Учитывая результаты сделанных лабораторных исследований Россельхознадзора, специалисты пришли к выводу: 89 деревьев подлежат сносу, поскольку поражены грибковым заболеванием, - сказали в мэрии. - Конечно, сказалось и антропогенное воздействие — липы растут рядом с дорогой с бесконечным потоком машин. Кроме того, зимой тротуары обрабатываются противоголедными средствами — это тоже негативно воздействует на растения.

В ведомстве пообещали, что засохшие липы заменят молодыми деревьями. К тому же на улице Ленина зияют пустые места от прошлых спилов. Поэтому в общей сложности здесь планируют высадить 104 саженца.