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Общество30 июня 2022 4:00

Главные новости Курска на 30 июня 2022 года: реконструкция улицы Ленина, отключение воды и субсидия аэропорту

Рассказываем об основных событиях на утро 30 июня 2022 года
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
30 июня Курск на целый день останется без воды

30 июня Курск на целый день останется без воды

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске будет разработан проект реконструкции улицы Ленина.

При разработке проекта реконструкции пешеходной части улицы Ленина – от Красной площади до площади Перекальского – будет учтено положение транспортной сети и пешеходных зон, предусмотрено создание велосипедных дорожек и условий для беспрепятственного передвижения маломобильных курян, пообещали в Доме Советов.

- Нужно заменить устаревшие и не отвечающие современным нормам эстетики и безопасности элементы покрытий и освещения, малых архитектурных форм. Особое внимание будет уделено обновлению сетей, замене торговых и остановочных павильонов, а также озеленению, - сказали в обладминистрации.

Ранее комитет архитектуры и градостроительства Курска провел открытый архитектурный конкурс на разработку концепции внешнего облика улицы Ленина. По результатам первого этапа в сентябре 2020 года отобраны лучшие проекты-победители, которые предусматривают оформление фасадов и размещение на них информационных конструкций.

В марте 2021 года идеи благоустройства улицы Ленина и прилегающих к ней территорий прорабатывали в ходе программы «Городские практики». Все предложения и конкурсные проекты будут учтены при разработке концепции комплексного благоустройства, сказали в Доме Советов.

30 июня в Курске пройдет масштабное отключение холодной воды. МУП «Курскводоканал» проведет ремонтно-профилактические работы. В связи с этим в четверг без холодной воды останутся жители всех округов Курска.

В Железнодорожном округе отключения затронут все улицы.

В Сеймском округе под отключение попадают район КЗТЗ полностью, улицы и переулки Песковские, улицы Прогонные, Малиновая, Энгельса с прилегающими, переулки Даньшинские и Шоссейный.

В Центральном округе без воды останутся жители Северо-Запада и Юго-Запада.

Кроме того, давление в сетях водопровода снизят на проспекте Энтузиастов (четные номера домов), проспекте Хрущева (нечетные номера домов), улицах Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), в микрорайонах СХА и проспекта Победы. Вода в многоквартирных домах на этих улицах будет подниматься не выше 1-2 этажа.

Отключения пройдут с 9:00 до 17:00. Сделайте необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.

Курский аэропорт получит более 4 млн рублей федеральной субсидии. О результатах отбора получателей субсидии проинформировало Федеральное агентство воздушного транспорта. Средства получат 11 аэропортов юга и центральной части России, деятельность которых временно приостановлена с 24 февраля 2022 года. сообщили в администрации региона.

Государственная поддержка направлена на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов, в первую очередь, на оплату труда персонала. Субсидия предоставляется из резервного фонда Правительства РФ. Выплаты будут произведены в июле 2022 года.

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