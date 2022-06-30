Главные новости Курска на 30 июня 2022 года: реконструкция улицы Ленина, отключение воды и субсидия аэропорту

30 июня Курск на целый день останется без воды Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске будет разработан проект реконструкции улицы Ленина.

При разработке проекта реконструкции пешеходной части улицы Ленина – от Красной площади до площади Перекальского – будет учтено положение транспортной сети и пешеходных зон, предусмотрено создание велосипедных дорожек и условий для беспрепятственного передвижения маломобильных курян, пообещали в Доме Советов.

- Нужно заменить устаревшие и не отвечающие современным нормам эстетики и безопасности элементы покрытий и освещения, малых архитектурных форм. Особое внимание будет уделено обновлению сетей, замене торговых и остановочных павильонов, а также озеленению, - сказали в обладминистрации.

Ранее комитет архитектуры и градостроительства Курска провел открытый архитектурный конкурс на разработку концепции внешнего облика улицы Ленина. По результатам первого этапа в сентябре 2020 года отобраны лучшие проекты-победители, которые предусматривают оформление фасадов и размещение на них информационных конструкций.

В марте 2021 года идеи благоустройства улицы Ленина и прилегающих к ней территорий прорабатывали в ходе программы «Городские практики». Все предложения и конкурсные проекты будут учтены при разработке концепции комплексного благоустройства, сказали в Доме Советов.

30 июня в Курске пройдет масштабное отключение холодной воды. МУП «Курскводоканал» проведет ремонтно-профилактические работы. В связи с этим в четверг без холодной воды останутся жители всех округов Курска.

В Железнодорожном округе отключения затронут все улицы.

В Сеймском округе под отключение попадают район КЗТЗ полностью, улицы и переулки Песковские, улицы Прогонные, Малиновая, Энгельса с прилегающими, переулки Даньшинские и Шоссейный.

В Центральном округе без воды останутся жители Северо-Запада и Юго-Запада.

Кроме того, давление в сетях водопровода снизят на проспекте Энтузиастов (четные номера домов), проспекте Хрущева (нечетные номера домов), улицах Воробьева, Косухина, Мыльникова, Майский бульвар (четные номера домов), в микрорайонах СХА и проспекта Победы. Вода в многоквартирных домах на этих улицах будет подниматься не выше 1-2 этажа.

Отключения пройдут с 9:00 до 17:00. Сделайте необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.

Курский аэропорт получит более 4 млн рублей федеральной субсидии. О результатах отбора получателей субсидии проинформировало Федеральное агентство воздушного транспорта. Средства получат 11 аэропортов юга и центральной части России, деятельность которых временно приостановлена с 24 февраля 2022 года. сообщили в администрации региона.

Государственная поддержка направлена на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полетов, в первую очередь, на оплату труда персонала. Субсидия предоставляется из резервного фонда Правительства РФ. Выплаты будут произведены в июле 2022 года.