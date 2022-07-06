Главные новости Курска на 6 июля 2022 года: отмена ковид-ограничений, ликвидация последствий обстрела и ремонты поликлиник

Ограничительные меры по ковид действовали в регионе более двух лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области отменили распоряжение о коронавирусных ограничениях. Распоряжение главы региона №60-рг «О ведении режима повышенной готовности» признано утратившим силу, сообщает администрация региона.

Ранее этим документом поэтапно в зависимости от эпидемиологической обстановки устанавливались коронавирусные ограничения.

Документ опубликован на сайте администрации области.

- Сохраняются отдельные требования в учреждениях здравоохранения по распоряжению Минздрава России. В частности, необходимость использовать защитные и медицинские маски в больницах и поликлиниках, - добавили в обладминистрации.

В Курской области продолжают сверять ущерб от обстрелов ВСУ Глушковского района 5 июля.

- Противник целенаправленно бил по электроподстанции и храму села Попово-Лежачи. Прилетело более 20 минометных снарядов, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Пострадали восемь жилых домов, церковь, заборы, хозпостройки и огороды. Есть повреждения водонапорной башни, трансформатора и электросетей. Ремонтные бригады уже приступили к восстановлению водо- и электроснабжения. Эти работы завершат 5 июля до трех часов дня. 6 июля начнется ремонт пострадавших строений. Пока делают замеры.

В деревне Марково разрушений нет.

В поселке Теткино поврежден один дом: выбиты стекла, частично разрушена кладка стен, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

- Проверил ход восстановления жилых зданий, пострадавших от обстрелов ранее. Услышал много жалоб от местных жителей как на качество, так и сроки работ. Крайне недоволен.

Потребовал от своих коллег установить более тесное общение с жителями населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам ВСУ.

Всем желающим переехать из приграничных сел по-прежнему готовы предоставить временное жилье.

В Курске в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения ремонтируют городские поликлиники – №3, №5 и №6. К этим учреждениям прикреплена в общей сложности почти половина жителей областного центра. Как рассказывают в областной администрации, всего на ремонт направлено более 560 миллионов рублей, из них 145 миллионов рублей – на закупку медицинского оборудования и мебели. В лечебных учреждениях установят новые рентгеновские аппараты, маммографы и флюорографы.

Сейчас капитальный ремонт делают в поликлинике №6. Специалисты утепляют фасад, также заменят инженерные сети – систему отопления, водопроводные и канализационные трубы, сантехнику, проведут внутреннюю отделку. На эти цели выделен 191 миллион рублей. Планируется закупить новое медицинское оборудование – рентгеновский аппарат.

В Курской области в этом году будут отремонтированы и поликлиники Конышевской, Медвенской, Советской центральных районных больниц, пять ФАПов в Медвенском районе и два отделения общей врачебной практики в Конышевском районе. Построят 15 ФАПов в Конышевском районе, 12 ФАПов и два отделения общей врачебной практики в Советском районе.