Техника Ростсельмаш - передовые технологии, надежность и производительность

Экспозицию техники Ростсельмаш осмотрела делегация во главе с губернатором.

Ярким подтверждением тому стало проведение XXI межрегиональной универсальной оптово-розничной ярмарки «Курская Коренская ярмарка - 2022», в рамках которой прошла выставка сельскохозяйственной техники и аграрной продукции. В значимом для региона мероприятии принял участие и один из ведущих производителей сельскохозяйственной техники - Ростсельмаш.

Все комбайны хороши

Специалисты Агропромсервис, официального дилера компании Ростсельмаш в Курской, Орловской и Брянской областях, ознакомили гостей мероприятия с последними разработками производителя и продемонстрировали технику, уже давно хорошо зарекомендовавшую себя у аграриев региона.

Ведущий менеджер по региональным продажам компании Ростсельмаш:

- Сегодня в экспозиции можно увидеть пять разных единиц сельскохозяйственной техники. Популярную модель в линейке тракторов - RSM 2375 мощностью 380 лошадиных сил, который способен работать с большим шлейфом навесных прицепных орудий, имеет высокую надежность, производительность и в том числе востребован в Курской области. Двухбарабанный комбайн RSM 161, который предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 40 тонн в час основного времени, способна обработать за сезон до 2000 га. Кормоуборочный комбайн F 2650, самый мощный в линейке Ростсельмаш. Он востребован в первую очередь в средних и крупных животноводческих хозяйствах, имеющих большое поголовье. Способен убрать различные виды трав, в том числе грубостебельные культуры. В экспозиции представлен с жаткой 7,5 метра для уборки кукурузы.

И, безусловно, большой интерес у аграриев вызывает мощный зерноуборочный комбайн, производимый компанией, - TORUM 785. Без преувеличения можно сказать, что это один из самых мощных комбайнов в мире с роторной системой обмолота (мощность составляет 520 л. с., объем бункера - 12 000 л). Эффективная машина с производительностью до 45 тонн в час основного времени на зерновых, способная обработать за сезон до 2000 га.

По информации дилерского центра, интерес аграриев к сельхозтехнике стабильно растет.

- Секрет такой арифметики прост, - уточнил директор Агропромсервис в Курске Владимир Макушенко. - Техника качественная, надежная, современная - в управлении проста, а потому востребована фермерами. Наши специалисты проводят обучение механизаторов.

Сервисный автомобиль Ростсельмаш.

Мастерская на колесах

Экспозицию техники Ростсельмаш осмотрела делегация во главе с губернатором Курской области Романом Старовойтом. Глава региона поинтересовался сервисным обслуживанием техники в жаркую уборочную пору. Ему продемонстрировали оснащенную всем необходимым сервисную машину, которую Роман Владимирович образно назвал мастерской на колесах.

- В компании солидная сервисная служба. На место выезжают сервисные экипажи, закрепленные за каждым районом области, чтобы как можно быстрее выявить и устранить проблему, - отметил Владимир Макушенко.

Такая техника - мечта любого комбайнера

В Ростсельмаш уверены, что комфорт механизатора - залог высокопроизводительного труда. В зерноуборочном комбайне TORUM 785 установлена новая кабина Luxury Cab. Она, прежде всего, отличается своими размерами - ширина почти два метра, площадь остекления составляет более пяти квадратных метров.

Новая система управления микроклиматом, улучшенная система подвески кабины и шумоизоляции, большое кресло механизатора с пневматической подвеской, дополнительное кресло увеличенного размера, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, емкость холодильного отсека также увеличена.

В базовой комплектации информационно-голосовая система Adviser IV и платформа агроменеджмента РСМ Агротроник. Для комфортной работы комбайн оснащается мощным светодиодным освещением, а для дополнительного повышения эффективности работы доступна установка электронных систем от производителя, например РСМ Оценка возврата на домолот. Таким образом, возможен удобный контроль работы системы обмолота и очистки.

Компания Ростсельмаш, применяя самые передовые технологии отрасли и учитывая реальные потребности сельхозпроизводителей, производит универсальные зерноуборочные комбайны. Техника для уборки урожая включает в себя машины с разными типами МСУ и различной производительности, это дает каждому хозяйству прекрасную возможность подобрать оптимальный вариант под специфику и объемы собственного производства.

О реальном опыте работы на технике производителя поделился Артем Авакян, главный агроном ООО «Черновецкие зори» из Пристенского района.

Его компания на сельскохозяйственном рынке работает два десятка лет. Выращивают ячмень, сою, кукурузу, пшеницу - озимую и яровую, рапс и подсолнечник. Обрабатывают семь с половиной тысяч гектаров земли.

Парк техники внушительный. Большое количество сельскохозяйственных машин производства Ростсельмаш. Вот уже третий сезон механизаторы ведут уборку на комбайне TORUM 785.

- Комбайн очень достойный. Прекрасно молотит зерновые с большой урожайностью и такие культуры как соя и кукуруза (культура очень трудная в уборке). Я бы сказал, что справляется со своими обязанностями идеально. Техникой довольны.

Главный агроном отметил, что постоянно поддерживают связь со специалистами компании, которые учитывают все их пожелания и готовы прийти на помощь для решения проблемных вопросов.

И в завершение беседы добавил: «Скажу без прикрас. Я очень рад, что Ростсельмаш производит такую современную, высокопроизводительную сельскохозяйственную технику. Это внушает оптимизм и веру в будущее».

Напоследок

Популярность агромашин Ростсельмаш на рынке сельскохозяйственной техники неизменно растет. Финансовые программы, разработанные компанией, позволяют приобрести зерноуборочный комбайн на еще более выгодных условиях.

Александра Черных, Валентина Васильева.