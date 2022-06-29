Главные новости Курска на 29 июня 2022 года: учения пожарных, ЕГЭ и льготные маршруты

В регионе с 1 июля обещают "реформу" общественного транспорта Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщают в региональном ГУ МЧС, 29 июня с 14:00 в Драматическом театре имени А. С. Пушкина пройдет тренировочное пожарно-тактическое учение.

К зданию будет направлена пожарная техника с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками.

В рамках учений проверят знания персонала объекта и отработают вопросы взаимодействия служб экстренного реагирования.

Главное управление просит жителей и гостей региона соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Участников дорожного движения просят соблюдать правила и уступать дорогу спецтранспорту.

До 2 июля для выпускников 11-х классов проходят резервные дни сдачи единого государственного экзамена для тех, кто пропустил экзамен в основной период по уважительной причине, досрочно закончил экзамен в этот же период или у него совпали сроки экзаменов в основной период. В основном выпускники уже прошли испытания и со дня на день ждут результаты.

27 июня базовый и профильный уровень математики сдавали 35 учащихся этого года и 25 выпускников прошлых лет.

28 июня в прохождении ЕГЭ по иностранным языкам (за исключением раздела «Говорение») принимают участие: китайский язык — один человек, французский язык — один человек, немецкий язык — один человек, английский язык — 25 человек. Кроме того, 70 человек сдадут ЕГЭ по биологии и 11 человек — по информатике и ИКТ.

29 июня в экзамене по химии планируют принять участие 54 человека, а по информатике и ИКТ — 67 ребят.

С 1 июля в Курске увеличивается число льготных маршрутов. Как рассказали в комитете транспорта и автомобильных дорог области, теперь льготных маршрутов в областном центре будет 40.

На регулируемый тариф перейдут маршруты автобусов:

№ 74 «ул. Черняховского – ул. Чайковского»

№ 226 «ул. Нижняя Казацкая – ул. Карла Маркса – пл. Перекальского»

№ 283 «ул. Пирогова – ул. Перекальского»

Шесть маршрутов продлили. Для удобства жителей также увеличили количество автобусов и время работы общественного транспорта.

№3 «ул. Малых – СЧПУ – п. Березовая роща»

№4 «Центральный рынок – ТЦ «Метро»

№ 14 «Красная пл. — Детский санаторий (ул. Парк Солянка)»

№ 64 «ул.Школьная — пр-т Н. Плевицкой – ул. Сумская – Магистральный проезд – Онкоцентр»

№ 92 «ул. 1-я Строительная – ул. Дзержинского»

№ 50 «ул. Малышева — пр-т им. А. Дериглазова»

Познакомиться с новой схемой движения транспорта, посмотреть время начала и окончания его движения и построить маршрут можно на https://kurskmap.ru

В 2022 году 50 новых автобусов поступят в Курск. Обновление общественного транспорта происходит благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в мэрии.

В курскую городскую агломерацию транспорт по нацпроекту отправится впервые. Городские магистральные маршруты, по которым пойдут 50 новых автобусов, определены: №41, 46, 50. Все они формируют транспортный каркас города Курска.

- Национальный проект – большое подспорье для обновления дорожной сети региона. Примечательно, что ряд маршрутов проходит по улицам, отремонтированным именно благодаря нацпроекту. В первую очередь по историческому центру города – улицам Радищева, Дзержинского, а также улицам Пучковка, Дружбы, Кавказской, Павлова, Бочарова, Нижней Казацкой и другим. Новый подвижной состав будет оснащен всеми современными сервисами, автоматизированными системами, местами для маломобильного населения и системой климат-контроля, – отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.