Игорь Артамонов: В регионе одним из первых в стране создан и успешно работает Центр поддержки одаренных детей «Стратегия»

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В Екатерининском зале Московского Кремля его провела Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

Совет сформирован в ноябре 2018 года в целях реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, подготовки предложений Президенту РФ по ее совершенствованию, осуществлению общественного контроля за выполнением планов мероприятий в рамках Десятилетия Детства. Темой сегодняшнего заседания стало духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения: традиции, ценности, ориентиры.

Выступая на заседании, Игорь Артамонов отметил, что Липецкая область лидирует в стране по темпу роста показателя «Эффективность системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей и молодежи». Только за 2021 год он вырос в 1,5 раза.

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«В регионе одним из первых в стране создан и успешно работает Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», где ежегодно занимаются более 7000 школьников, – подчеркнул губернатор. – В регионе накоплен значительный педагогический опыт. По творческим проектам известного липецкого ученого, педагога-новатора Сталя Шмакова было создано два крупнейших лагеря детского отдыха в стране: Всероссийский детский центр «Орленок» и круглогодичный пионерский лагерь «Прометей» в Липецкой области, входивший в тройку лучших детских лагерей страны. В нем отдохнуло более полумиллиона детей из разных регионов. Сейчас его работа, к сожалению, остановлена, но мы хотели бы его возродить. Сегодня обсуждается законопроект о создании российского движения детей и молодежи, и, безусловно, ему нужна инфраструктура. В том числе и в каждом регионе у будущего движения должны появиться свои круглогодичные детские лагеря, которые предоставят всем ребятам возможности для обмена опытом, развития и активного полезного досуга».

Как сообщается на официальном сайте Совета Федерации РФ, также в заседании приняли участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре (ответственный секретарь Совета) Лилия Гумерова, заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, кинорежиссер, Народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, представители Донецкой Народной Республики, субъектов РФ.

Фото с официального сайта Совета Федерации.