Газпромбанк будет развивать транспортную инфраструктуру в Курской области

Губернатор Максим Старовойт и исполнительный вице-президент Газпромбанка по работе с госорганами и подведомственными организациями Андрей Савченко. Фото: пресс-служба ГПБ

На полях прошедшего недавно ПМЭФ-2022 Газпромбанк подписал немало документов, касающихся развития транспортной и социальной инфраструктуры регионов. В частности, банк заключил соглашение о сотрудничестве с администрацией Курской области. Теперь же стало известно, что банк планирует принято участие в строительстве северо-восточного обхода Курска. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Проект почти 30-километровой трассы предполагается реализовать на принципах концессии (согласно ФЗ-115). Магистраль соединит федеральную дорогу, идущую на Воронеж, с трассой М-2 «Крым». Она существенно разгрузит транспортные потоки центра города и увеличит экономический потенциал региона. Общий портфель проектов ГПБ в автодорожной инфраструктуре на сегодня превышает 700 млрд рублей, напоминают в кредитной организации.

Газпромбанк в течение последних нескольких лет активно развивает направление государственно-частного партнерства. В настоящий момент проекты банка представлены сразу в нескольких регионах: на Дальнем Востоке, Сахалине, в Омске, Новосибирске и других городах. Более того, Газпромбанком внедрена стратегия #МЕГАИГРОКа, которая подразумевает комплексную подготовку и сопровождение проекта благодаря разносторонней экспертизе компаний Группы Банка на всех этапах инвестиционной инициативы: от проектирования до эксплуатации. Подача частной инициативы по курской дороге будет вестись от лица компании « Инфраструктура ГЧП».

Скоро в Курской области появится современная четырёхполосная трасса. Фото: Артем Ничушкин

«Обход Курска является одним из крупнейших инфраструктурных проектов в Черноземье, и Газпромбанк как один из безусловных лидеров рынка по финансированию крупномасштабных инициатив в автодорожной сфере готов приложить весь свой опыт и экспертизу для его успешной реализации. Уверен, что строительство важнейшей для региона трассы увеличит пропускную способность дорог в Курске и положительно скажется на удобстве транспортных развязок для местных жителей и гостей области», - прокомментировал зампред правления банка Алексей Белоус.

Газпромбанк (Акционерное общество) давно присутствует на курской земле. По состоянию на первый квартал 2022 года, кредитный портфель юридических лиц составил около 34,2 млрд рублей. Также банк силён в инвестиционном кредитовании. Так, компанией «Мираторг-Курск» было привлечено 33,4 млрд рублей. Кроме того, банк готов предоставить широкую палитру услуг частным лицам. Кредитов физлиц предоставлено почти на 2,5 млрд рублей, а остатки на счетах физлиц достигли 3,16 млрд (данные – за первый квартал 2022 года). В целом банк ориентирован на предоставлении современных высокотехнологичных продуктов и сервисов, объединенных в удобные экосистемы. В ближайшее время Газпромбанк также рассмотрит возможность участия сразу в нескольких проектах в сферах АПК и цифровой экономики в Курской области.