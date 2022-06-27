В Воронежской области инициировали конкурс грантов с бюджетом 260 млн рублей

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Депутаты и общественники обсудили значение народных инициатив в развитии региона.

Вице-спикер Государственной Думы Алексей Гордеев и председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обсудили с Общественной палатой региона вопросы взаимодействия законодательных органов власти с общественными организациями, а также практику проведения экспертиз по общественно значимым законопроектам.

– Общественная палата Воронежской области наладила конструктивный диалог с представителями Федерального Собрания и областной Думы, что помогает всем сторонам своевременно получать обратную связь от жителей области. Такую форму работы обязательно надо поддерживать, усилив роль Общественной палаты при принятии решений органами исполнительной и законодательной власти Воронежской области, — заявил Алексей Гордеев.

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По словам Владимира Нетёсова, за прошедшие годы была выстроена четкая и системная работа между Воронежской областной Думой и Общественной палатой региона по поддержке и реализации социально значимых общественных инициатив. Общественная палата наделена полномочиями субъекта законодательной инициативы в Воронежской областной Думе. Члены Палаты участвуют в работе профильных Комитетов, в пленарных заседаниях регионального парламента, а также проводят общественную экспертизу законопроектов.

– Хочу также отметить работу Общественных палат в муниципалитетах. Важно, что на местном уровне существуют механизмы участия общественности в управлении территориями. При вашем непосредственном участии были собраны предложения в Народную программу. Вы люди активные, неравнодушные, и мы всегда ждем от вас предложений по реализации проектов и инициатив, важных для развития региона, общественной инфраструктуры, сельских территорий, формирования комфортной городской среды, привлечения инвестиций, развития человеческого капитала, потенциала каждого жителя региона, – подчеркнул Владимир Нетёсов.

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Он также напомнил, что в соответствии с законом Воронежской области Общественная палата наделена полномочиями субъекта законодательной инициативы в Воронежской областной Думе и призвал активно использовать это право.

О реализации общественного контроля – одного из ключевых направлений деятельности Общественной палаты – рассказала Наталия Хван. Председатель Палаты проинформировала, что системно проводится общественная экспертиза законопроектов, касающихся прав и обязанностей населения и институтов гражданского общества. В 2020 году проведена общественная экспертиза 287 законопроектов, в 2021 году – 316 законопроектов.

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Для эффективного решения социально значимых вопросов решено усилить роль Общественной палаты Воронежской области в части законодательной инициативы, а также утвердить процедуру обязательного реагирования органов региональной власти на запросы членов Палаты. Воронежская областная Дума готова поддержать необходимые для этого поправки в законодательство.

Затем депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в совещании, на котором были подведены итоги работы автономной некоммерческой организации «Центр поддержки и продвижения общественных, государственных и муниципальных инициатив Воронежской области «Образ будущего»» за 2021 год и первое полугодие 2022 года.

Так, в прошлом году удалось реализовать более 220 проектов, был задействован каждый район области. В 2022 году уже реализуются 12 проектов, всего до конца года планируется поддержать порядка 300 инициатив.

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Участникам встречи представили проект положения нового конкурса грантов, главная задача которого выявлять, поддерживать и развивать общественные инициативы и проекты по ряду различных направлений. Конкурс грантов способствует вовлечению жителей Воронежской области в решение социально-значимых проблем и вопросов.

Предложить свои инициативы смогут физические лица, ТОС и социально-ориентированные НКО. Для того, чтобы облегчить участие в конкурсе, прием заявок организован по принципу «одного окна». Бюджет конкурса составит порядка 260 млн рублей, из которых 130 млн — бюджетные средства Воронежской области, и еще 130 млн — средства жертвователей АНО «Образ Будущего». Приоритет при выборе проектов будет отдаваться интересным разработкам и программам, где в реализации будет участвовать наибольшее количество человек.