Чипы, экзоскелеты и жизнь в 3D: «Ростелеком» подвел итоги регионального этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее» в ЦФО

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От представителей медиасферы Центральной России в этом году поступило 379 работ. Традиционно самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ и информационные агентства», в которую было подано 125 заявок. От представителей печатной прессы поступило 92 работы. В номинацию «Телевидение» журналисты прислали 76 сюжетов, а в «Радио и подкасты» — 12. От блогерского сообщества в номинацию «Социальные медиа» поступило 26 работ. Еще 48 заявок на конкурс пришли в двух спецноминациях — «Цифровой стиль жизни» и «Умный город для жизни», работы в которых будет оценивать федеральное жюри. Для всех авторов, чьи работы были допущены к участию, предусмотрена возможность скачать «Сертификат участника» в личном кабинете на сайте конкурса.

Вера Кузнецова, директор по внешним коммуникациям МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком», член жюри конкурса:

«С каждым годом прослеживается рост интереса журналистов к современным технологиям. И это неудивительно, ведь и технологии становятся неотъемлемой частью жизни нашего общества. Отмечу, что для "Ростелекома", как ведущего провайдера страны, очень важно поддерживать любознательность и стремление журналистов познать новое и поделиться своими знаниями с аудиторией».

Победителями регионального этапа конкурса стали:

«Печатные СМИ»

1 место — Ольга Журавлева из Липецка за работу «Жизнь в 3D»,

2 место — Наталья Веденеева из Москвы за работу «К 2050 году мы отменим смерть»,

3 место — Ольга Ломакина из Тулы за работу «Тифлопомощники поспорили: кто из них важнее?».

«Телевидение»

1 место — Любовь Истратова из Владимира за работу «Чипированные владимирцы: есть ли в нашем регионе добровольцы, установившие в своем теле чип»,

2 место – Любовь Кияшко из Иванова за работу «Арт-поводОК" поможет отыскать виды Плёса с известных картин»,

3 место – Юлия Мигунова из Белгорода за работу «Как это устроено. IT-навыки».

«Радио и подкасты»

1 место — Анатолий Тверитнев из Рязани за работу «Какие технологии помогут нам в освоении языков и переводах?»,

2 место — Екатерина Ушакова-Резвых из Липецка за работу «Искусственный интеллект. Ожидания и реальность»,

3 место — Екатерина Федосова из Тулы за работу «Искусственно Интеллектуально».

«Интернет-СМИ и информационные агентства»

1 место — Валерий Чирков из Воронежа за работу «Цифровое волшебство. Как воронежец "оживляет" памятники и рисунки»,

2 место — Олеся Азарова из Липецка за работу «Между врачом и инженером: студент создал бионический протез»,

3 место — Аза Терлоева из Москвы за работу «Инстинкт программирования».

«Социальные медиа»

1 место — Анастасия Анпилогова из Москвы за работу «Экзоскелет поднимает с инвалидной коляски: личный опыт использования»,

2 место — Анастасия Суковская из Москвы за работу «Web-проект «Чёрное зеркало», 3 место — Ольга Сосина из Москвы за работу «Видеоигры - вред или польза».

Анатолий Тверитнев, журналист, участник конкурса:

«Я участвую в конкурсе не первый год. На это у меня есть две причины: давнее увлечение изучением технологий и желание победить. Этот подкаст, посвященный нейросетям, я готовил, четко ориентируясь на критерии оценки работ, и не зря. Уверен, что участие в конкурсе стимулирует блогеров и журналистов к открытию для себя новых форматов и подходов в работе, получению новых знаний и приобретению друзей в профсообществе. Материалы участников вдохновляют. А отдельное удовольствие приносит тот факт, что благодаря конкурсным работам очень много обычных людей узнают о технологиях в повседневной жизни. Узнают не только о цифровом будущем, но и о цифровом настоящем».

Все победители получили ценные призы и дипломы от макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».

Победители регионального этапа, занявшие первые места в основных номинациях, вышли во второй, федеральный этап конкурса, итоги которого по пяти номинациям и двум спецноминациям будут подведены в Москве.

Конкурс для представителей региональных СМИ и блогеров «Ростелеком» проводит с 2012 года. Партнерами проекта выступили Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, компания Schneider Electric и группа «Интерфакс».

Сайт конкурса: smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.