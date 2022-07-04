«Металлоинвест» стал победителем конкурса «Лидеры российского бизнеса»

На природоохранную деятельность в 2021 году Компания направила 11,4 млрд рублей Фото: предоставлено пресс-службой

В трех номинациях - «За активное внедрение принципов социального партнерства», «За вклад в устойчивое развитие территорий» - стала победителем компания «Металлоинвест» в рамках Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2021». Также победа комбинату досталась и в спецноминации – «За обеспечение безопасности работников и популяризацию вакцинации от COVID-19 в трудовых коллективах».

Награждение прошло в рамках Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Этот конкурс проводится РСПП ежегодно. Его цели – содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам РФ, а также определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности.

Это заслуженные победы, так как Металлоинвест постоянно снижает воздействие собственного производства на окружающую среду: сокращает объемы выбросов, сбросов сточных вод и образования отходов, увеличивает доли переработки технологических отходов. Нужно отметить, что на природоохранную деятельность в 2021 году Компания направила 11,4 млрд рублей.

Инвестиции во внешние социальные и благотворительные проекты за тот же период составили 5,6 млрд рублей. Металлоинвест инвестирует в развитие здравоохранения, образования, культуры и спорта, помогает созданию комфортной среды для сотрудников Компании, их семей и жителей регионов присутствия.

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова отметила:

- В условиях современных вызовов следование принципам устойчивого развития и приоритетность заботы о человеке не просто сохраняют свое значение, но становятся как никогда важными. Получение наград сразу в трех номинациях – это признание нашей системной многолетней работы по поддержке сотрудников, обеспечению их безопасности, сохранению природы и созданию комфортной среды для жизни в наших городах

Во время пандемии ковид продолжилась реализация комплекса мероприятий по защите здоровья. На базе корпоративной медицинской службы были созданы ситуационные медицинские центры, которые контролировали здоровье сотрудников и членов их семей. Более 80% работников Металлоинвеста прошли вакцинацию от COVID 19.

Все сотрудники компании охвачены коллективным договором. Рост среднемесячной заработной платы за последние три года составил 32–35%.

В 2021 году расходы Компании на внутренние социальные программы составили 3,9 млрд рублей. Средства пошли на медицинское обслуживание, лечение и отдых, организацию питания, материальную помощь, оздоровление и отдых детей сотрудников, поддержку пенсионеров – бывших сотрудников Компании.