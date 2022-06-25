"Доверять друг другу, прощать, вместе трудиться, быть терпеливыми", - знаменитый исполнитель казачьей песни поделился с курянами секретом семейного счастья

Юрий и Наталья на ярмарке приняли участие в конкурсе казачьей песни. Фото Елены ГАМОВОЙ

Как уже сообщала КП, в местечке Свобода под Курском проходит Коренская ярмарка. Один из ее гостей - знаменитый исполнитель казачьей песни Юрий Щербаков.

Его знают во всем мире. Он потомственный казак-песельник, уникальный гармонист, солист ансамблей «Станица» и «Бузулук».

Ярмарка проходит с 24 по 26 июня Фото: Светлана ВОЛКОВА

Щербаков снимался и во многих кинофильмах. Его герои исполняют казачьи песни в кинофильмах «Братья по обмену» Александра Жигалкина, «Батюшка» Василия Мищенко, «Анна Каренина» Карена Шахназарова, «Солнечный удар» и «Цитадель» Никиты Михалкова. В «Цитадели» его герой поднимает гармонь убитого солдата и с казачьей песней ведет людей в атаку. Юрий Щербаков участвовал и в записи саундтреков к фильмам, рассказывает "Курская правда".

Супруги Юрий и Наталья Щербаковы на ярмарке приняли участие в конкурсе казачьей песни «Православная Россия». В нем также участвовали курские исполнители и таланты из других регионов — Московской, Смоленской, Воронежской, Липецкой области. Гостей из Волгограда, как всегда не хотели отпускать со сцены, просили спеть еще и еще.

Любители казачьей песни всегда с нетерпением ждут песен в исполнении дуэта Щербаковых. Юрий поет с женой Натальей в Курске уже четвертый раз. Их репертуар постоянно пополняется новыми песнями. 25 июня прозвучал фольклор Волгоградской области. Щербаковы передают традиции казачьей песни молодым: преподают в Волгоградском государственный институт искусств и культуры.

Открытие ярмарки состоялось на площади перед монастырем Фото: Светлана ВОЛКОВА

Супругов Щербаковых зрители считают образцом казачьей семьи. Юрий и Наталья поделились секретом семейного счастья:

— Доверять друг другу, прощать, вместе трудиться, быть терпеливыми.