Выходные в Курске: кино в парке, ярмарка и Олимпийский день

Курян и гостей региона ждут ярмарке в местечке Свобода Фото: Светлана ВОЛКОВА

Впереди - выходные, насыщенные яркими событиями. Рассказываем, как спланировать свой досуг:

Кинопоказ под открытым небом

Городской кинопроект "ЮнКинPark" продолжает радовать курян и гостей города кинопоказами под открытым небом.

24 июня в 20.00 в парке Героев Гражданской войны состоится показ семейной комедии "Артек. Большое путешествие" режиссеров Карена Захарова и Армена Ананекяна.

В городском парке покажут кино Фото: Светлана ВОЛКОВА

К своим желаниям нужно относиться с осторожностью. Ромка, Ярик, Николетта и Елисей загадывают по желанию у волшебного дерева в лагере «Артек». Дерево переносит их на 30 лет назад — в 1988 год, где ребята встречают своих родителей, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке». Теперь ребятам необходимо подружиться со своими родителями и, действуя сообща, найти путь обратно в будущее.

Кинопроект "ЮнКинPark" будет работать летний период: 8 и 22 июля; 5 и 19 августа.

Крестный ход

Как ранее сообщала КП, 24 июня в Курске состоится традиционный Крестный ход. Икону Божией Матери «Знамение» Курская Коренная перенесут из Знаменского кафедрального собора Курска в Коренную пустынь в местечке Свобода Золотухинского района.

Крестный ход пройдет по маршруту Красная площадь — улица Ленина — улица Перекальского — улица Дубровинского до Введенского храма.

Крестный ход завершится 24 июня в Свободе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Движение транспорта с 8.00 до 12.00 временно перекроют по улицам Сонина, Красная площадь, Ленина, Павлова, Перекальского, Дубровинского (от Кировского моста до улицы 2-я Первомайская), Маяковского (от улицы Дубровинского до дома № 100-а по улице Маяковского), Первомайская (от улицы Октябрьская до улицы Дубровинского) за исключением пассажирского транспорта, движение которого планируется закрыть с 9.00

Коренская ярмарка

В 15:50 24 июня у ворот монастыря в местечке Свобода Золотухинского района состоится торжественная церемония открытия XXI межрегиональной универсальной оптово-розничной «Курской Коренской ярмарки».

На сцене выступят коллективы курской филармонии и приглашенные гости с концертной колокольной установкой «Русская звонница» под управлением лучшего звонаря России Александра Чайки.

На Коренской развернутся бойкая торговля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Большой концерт продолжится 25 июня и будет длиться весь день – с 10:00 до 22:00. В нем примут участие лучшие коллективы Центрального федерального округа, лауреаты Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов из разных уголков России, ансамбль песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии.

Ярким будет завершение концерта - гостей ждут выступления народной артистки России Анны Литвиненко, фолк-группы «Ярилов зной» и легендарного коллектива «Песняры».

В этот же день состоится второй этап областного фолк-фестиваля «Тимоня приглашает гостей». Гости ярмарки из всех регионов будут участвовать в традиционной карагодной пляске.

25 и 26 июня на локации народных промыслов и ремесел «Мастеровой проспект» свои работы представят публике 150 мастеров из 13 регионов России и ближнего зарубежья.

Также гостей ожидает дефиле традиционных народных костюмов Курской, Белгородской, Воронежской, Костромской областей и Севера России. Костюмы по старинным образцам готовит руководитель курского клуба «Русская традиция» Екатерина Черноок. Состоится и фестиваль-конкурс казачьей культуры «Православная Россия».

Гала-концерт пройдет 25 июня на сцене у Святых ворот.

Олимпийский день

26 июня в Курске пройдет XXXIII Всероссийский Олимпийский день. Площадками выбраны Театральная площадь и стадион «Трудовые резервы». Ведущим праздника станет известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

На площади перед драматическим театром будет работать большой спортивный городок. Около 20 всероссийских спортивных федераций разместят здесь свои экспозиции, посетители смогут принять участие в испытаниях, пройти квесты и интерактивные задания. Будут представлены фехтование, легкая атлетика, хоккей, бобслей, санный спорт, гребной спорт, триатлон, конный спорт, практическая и пулевая стрельба, тхэквондо, настольный теннис, гандбол, айкидо, регби. Разместятся здесь и экспозиции неолимпийских видов.

Кроме того, будет организован квест. Посетители, которые выполнят первыми задания, получат памятные призы. Также всех участников и зрителей ждет бесплатное мороженое.