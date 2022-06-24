Главные новости Курска на 24 июня 2022 года: Коренская ярмарка, День бесплатной юрпомощи и набор в "Кванториум"

24 июня в местечке Свобода откроется главная ярмарка года Фото: Светлана ВОЛКОВА

24 июня в Доме Советов губернатор Курской области Роман Старовойт встретится с представителями делегации Республики Беларусь, прибывшими на мероприятия Курской Коренской ярмарки.

Днем в тот же день в павильоне на улице Советской в местечке Свобода состоится панельная дискуссия «Культурный потенциал устойчивого развития Курской области».

Затем Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курская Коренная у Церкви святых Иоакима и Анны встретит губернатор Курской области Роман Старовойт.

География участников ярмарки в розничной торговле представлена 28 регионами России и Республикой Беларусь. Также на мероприятии будут присутствовать гости из Донецкой Народной Республики, которой будет организовано подворье.

Специалисты Курского регионального отделения «Ассоциация юристов России» и Общественная приемная 24 июня с 11:00 до 16:00 проведут совместный прием граждан по правовым вопросам.

Акция пройдет на трех площадках: в Курске – ул. Радищева, 29, оф. 123; в поселке Кшень – ул. Калинина, д. 1а; в поселке Черемисиново – ул. Мира, д. 4.

Консультировать будут юристы Курского регионального отделения «Ассоциация юристов России», сотрудники приемной, специалисты Росреестра и федеральной службы судебных приставов, адвокаты, нотариусы, а также уполномоченные по правам человека.

Детский технопарк «Кванториум» объявил о дополнительном наборе на летние программы. Создать простейшего робота, получить знания в области моделирования, собрать своими руками квадрокоптер и не только смогут ребята на краткосрочных программах, которые длятся в течение пяти дней.

Основная задача подобных программ – ознакомительная, они призваны помочь юным курянам определиться с направлением на будущий учебный год. Подать заявку на участие в программе родители могут через систему «Навигатор46», уточнили в администрации региона.