Куда в Курске сходить по Пушкинской карте на этой неделе?

Пушкинская карта позволяет бесплатно сходить в кино, театр, на выставку
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Рассказываем, как культурно провести предстоящую неделю по Пушкинской карте и посетить ряд мероприятий бесплатно:
Пн-сб с 9:00 до 17:30
По 30 июня – Экскурсия «Курские писатели – детям»
По 27 июля – Выставка «Многоликая Россия»
По 30 декабря – Обзорная экскурсия по экспозиции Литературного музея
По 30 декабря – Экскурсия «Литературный маршрут»
По 30 декабря – Экскурсия «Музейные сумерки»
Пн – сб с 10:00 до 16:00
По 30 июня – Полнокупольный фильм «Звездное небо и основы сферической астрономии»
По 30 июня – Полнокупольный сеанс «Тайны Вселенной»
По 30 июня – Экскурсия «Легенды и мифы звездного неба»
По 29 июля – Экскурсия «Природа Курского края»
По 31 августа – Экскурсия «Созвездия летнего неба»
По 29 октября – Полнокупольный фильм «Призрак Вселенной»
По 15 декабря – Полнокупольный сеанс «Невидимые объекты Вселенной»
По 24 декабря – Полнокупольный фильм «Рождение Солнечной системы»
По 28 декабря – Экскурсия «Они были первыми»
По 30 декабря – Экскурсия «Форма и движение Земли»
По 30 декабря – Обзорная экскурсия «Прогулка по звездному небу»
С 9:00 до 17:30
По 30 июня – Экскурсия по экспозиции «Юные защитники родины»
Пн,вт,ср,чт,сб,вс 10:30–17:30
30 июня – санитарный день
По 31 августа – Экскурсия «Курский детинец»
В краеведческом музее доступны целый ряд экскурсий и мастер-классов
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По 31 августа – Экскурсия «Курск: На пути к 1000-летию»
По 16 июля – Программа «Готов к труду и обороне»
По 31 августа – Экскурсия «Граффити в городе»
По 31 августа – Тематическая экскурсия «Петр I»
В музее действует несколько постоянных экспозиций
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По 31 августа – Мастер-класс «Роспись гипсовых фигур»
По 31 августа – Мастер-класс «Эбру»
По 31 августа – Мастер-класс «Декупаж»
Вт-вс 10:00-17:30
По 4 сентября – Выставка «Дейнека. Графичное время»
В галерее имени Дейнеки можно посмотреть две выставки
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По 4 сентября – Выставка «Два века»
Пн, вт, ср, чт, сб 11:00 – 18:00
По 31 декабря – Экскурсия в Музей книги
30 июня в 19:00 – Концерт «Лето. Музыка. Кино»
Пн-сб 09:00–17:00
По 30 декабря – Экскурсия «Соловьиная фамилия»
По 30 декабря – Экскурсия «Соловей — птица-символ»
По 30 декабря – Экскурсия «И о войне расскажут соловьи…»
По 30 декабря – Экскурсия «Певчий бриллиант природы России»
По 9 июля – Занятие «Заиграй, моя игрушечка»
Ежедневно 09:30–17:00
По 31 декабря – Выставка «Золото гуннов»
По 31 декабря – Экскурсия «Палаты бояр Ромодановских»
По 31 декабря – Экскурсия «Золото гуннов»
По 31 декабря – Экспозиция «История Курского края с каменного века до XVIII века»
По 31 декабря – Обзорная экскурсия «История Курского края от каменного века до XVIII века»
30 июня в 11:00 – Концерт «Легендарные хиты ВИА «Поверь в мечту»
По 4 июля – Показ фильма «Дикая»
По 6 июля – Показ мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144»
С 30 июня по 31 июля – Показ фильма «Танцы на высоте!»