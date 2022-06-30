Куда в Курске сходить по Пушкинской карте на этой неделе?

Пушкинская карта позволяет бесплатно сходить в кино, театр, на выставку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Рассказываем, как культурно провести предстоящую неделю по Пушкинской карте и посетить ряд мероприятий бесплатно:

Литературный музей Курской области

Пн-сб с 9:00 до 17:30

По 30 июня – Экскурсия «Курские писатели – детям»

По 27 июля – Выставка «Многоликая Россия»

По 30 декабря – Обзорная экскурсия по экспозиции Литературного музея

По 30 декабря – Экскурсия «Литературный маршрут»

По 30 декабря – Экскурсия «Музейные сумерки»

Курский областной планетарий

Пн – сб с 10:00 до 16:00

По 30 июня – Полнокупольный фильм «Звездное небо и основы сферической астрономии»

По 30 июня – Полнокупольный сеанс «Тайны Вселенной»

По 30 июня – Экскурсия «Легенды и мифы звездного неба»

По 29 июля – Экскурсия «Природа Курского края»

По 31 августа – Экскурсия «Созвездия летнего неба»

По 29 октября – Полнокупольный фильм «Призрак Вселенной»

По 15 декабря – Полнокупольный сеанс «Невидимые объекты Вселенной»

По 24 декабря – Полнокупольный фильм «Рождение Солнечной системы»

По 28 декабря – Экскурсия «Они были первыми»

По 30 декабря – Экскурсия «Форма и движение Земли»

По 30 декабря – Обзорная экскурсия «Прогулка по звездному небу»

Военно-исторический музей «Юные защитники Родины»

С 9:00 до 17:30

По 30 июня – Экскурсия по экспозиции «Юные защитники родины»

Курский областной краеведческий музей

Пн,вт,ср,чт,сб,вс 10:30–17:30

30 июня – санитарный день

По 31 августа – Экскурсия «Курский детинец»

В краеведческом музее доступны целый ряд экскурсий и мастер-классов Фото: Светлана ВОЛКОВА

По 31 августа – Экскурсия «Курск: На пути к 1000-летию»

По 16 июля – Программа «Готов к труду и обороне»

По 31 августа – Экскурсия «Граффити в городе»

По 31 августа – Тематическая экскурсия «Петр I»

В музее действует несколько постоянных экспозиций Фото: Светлана ВОЛКОВА

По 31 августа – Мастер-класс «Роспись гипсовых фигур»

По 31 августа – Мастер-класс «Эбру»

По 31 августа – Мастер-класс «Декупаж»

Галерея имени Александра Дейнеки

Вт-вс 10:00-17:30

По 4 сентября – Выставка «Дейнека. Графичное время»

В галерее имени Дейнеки можно посмотреть две выставки Фото: Светлана ВОЛКОВА

По 4 сентября – Выставка «Два века»

Библиотека имени Асеева

Пн, вт, ср, чт, сб 11:00 – 18:00

По 31 декабря – Экскурсия в Музей книги

Свиридовский дворик

30 июня в 19:00 – Концерт «Лето. Музыка. Кино»

Музей «Курский соловей»

Пн-сб 09:00–17:00

По 30 декабря – Экскурсия «Соловьиная фамилия»

По 30 декабря – Экскурсия «Соловей — птица-символ»

По 30 декабря – Экскурсия «И о войне расскажут соловьи…»

По 30 декабря – Экскурсия «Певчий бриллиант природы России»

По 9 июля – Занятие «Заиграй, моя игрушечка»

Музей археологии

Ежедневно 09:30–17:00

По 31 декабря – Выставка «Золото гуннов»

По 31 декабря – Экскурсия «Палаты бояр Ромодановских»

По 31 декабря – Экскурсия «Золото гуннов»

По 31 декабря – Экспозиция «История Курского края с каменного века до XVIII века»

По 31 декабря – Обзорная экскурсия «История Курского края от каменного века до XVIII века»

КТЦ «Звездный»

30 июня в 11:00 – Концерт «Легендарные хиты ВИА «Поверь в мечту»

Кинотеатр «Сказка»

По 4 июля – Показ фильма «Дикая»

Кинотеатр «Родина»

По 6 июля – Показ мультфильма «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144»

Кинотеатр «Синема 5»

С 30 июня по 31 июля – Показ фильма «Танцы на высоте!»