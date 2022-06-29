На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева традиционно чествуют семьи, поколениями трудящиеся на комбинате

Директор по социальным вопросам МГОКа Борис Сорокин (слева) и председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных (справа) наградили представителей династии Щелкуновых Фото: предоставлено пресс-службой

Мероприятие это традиционное, но всегда особенно волнительное, ведь семьи эти внесли

особый вклад в развитие комбината, которому в этом году исполняется 65 лет. Многие династии берут свое начало еще с момента освоения Михайловского месторождения,

а сегодня на предприятии трудятся внуки и правнуки первопроходцев. Общий трудовой стаж на МГОКе каждой из таких семей - более века!

Вся семья - на родном предприятии

Трудовая династия Щелкуновых, например, насчитывает и вовсе 207 лет!

Александр и Мария Щелкуновы с сыном Сергеем Фото: Из личного архива

- Начало династии положили три брата. Старший - Иван Михайлович, был строителем, начинал возводить Железногорск чуть ли не с первого колышка. Дальше к нему присоединился мой папа, а потом его брат Виктор Михайлович, - рассказывает начальник крановой службы МГОКа Cергей Александрович Щелкунов. - Затем на комбинат пришла жена Ивана Михайловича, которая трудилась машинистом по ремонту насосных установок.

Отец Сергея Щелкунова Александр Михайлович устроился работать электриком пятого разряда на дробильно-сортировочную фабрику в 1961-ом, как раз в первые годы становления комбината. А буквально через два года, в июне 63-его, к нему присоединился брат - Виктор Михайлович. Его приняли на работу в управление железнодорожного транспорта Михайловского железорудного комбината также электриком пятого разряда. После переобучения Виктор трудился электромехаником на комбинате до мая 1979 года.

Супруга Александра Михайловича - Мария Александровна - в 1964 году начинала поваром третьей категории, а завершила свою деятельность на родном предприятии уже заведующей производством, проработав здесь четверть века.

По стопам родителей пошли все трое сыновей Александра и Марии Щелкуновых. Старший сын Константин с 1978 по 1986 год трудился на Михайловском ГОКе машинистом электровоза. Средний - Сергей - пришел в 1983 году слесарем по ремонту горного оборудования, а сейчас руководит крановой службой на обогатительной фабрике.

Его общий стаж работы на комбинате - 39 лет. Младший - Юрий - проработал токарем десять лет.

"Женская половина" Щелкуновых: от диспетчера до сварщика

Достойно продолжает горняцкую династию и «женская половина». Внучка первопроходца Александра Михайловича - Аракелян Марина Константиновна – начала работать в управлении железнодорожного транспорта комбината в 2005 году шпаклевщицей вагонов. После переобучения трудилась в качестве приема-сдатчика груза. А сейчас многодетная мать находится в декрете - семья воспитывает четырех детей.

Вторая внучка - дочь Сергея Александровича, Сорокина Елена Сергеевна - пришла на комбинат в 2016 году токарем. Сейчас она - специалист охраны труда и промышленной безопасности дирекции по управлению производственными активами. Почти 40 лет трудится диспетчером на МГОКе супруга Сергея Щелкунова – Марина Васильевна.

На этом "женская династия" Щелкуновых не заканчивается. Супруга Юрия Александровича – Светлана Анатольевна - начала свою карьеру с 1990 года в управлении железнодорожного транспорта МГОКа в 1990 году дефектоскопистом. Сейчас она —

электросварщик на автоматах и полуавтоматах ремонтно-механического управления. Общий стаж Светланы - 32 года.

"Любовь к труду и верность профессии"

Сергей Александрович вспоминает, как начинал свою трудовую биографию. После школы закончил 16-е училище Железногорска и получил профессию машиниста экскаватора пятого разряда. Затем была служба в армии. А когда вернулся, то устроился слесарем на завод по ремонту горного оборудования, который входил в состав МГОКа.

Был инструктором по спорту на заводе. А вскоре пошел работать слесарем в крановую службу, которую сегодня уже возглавляет.

Сергей Щелкунов вспоминает, как впервые еще ребенком познакомился с комбинатом:

- Родители брали меня на демонстрации. Шли в одной колоне с работниками МГОКа.

Я слушал разговоры о производстве. Все это впитывал, запоминал. Как-то папа даже взял меня с собой на работу – это было мое первое знакомство с горно-обогатительным предприятием. А потом проходил практику в рудоуправлении. Но особенно сильное впечатление получил, когда я попал в фасонно-литейный цех, где разливают металл! За свой трудовой путь на МГОКе, можно сказать, половину цехов прошел. Михайловский ГОК для нас все: дает благополучие семьям, уверенность в будущем. Это действительно, наша биография и наша судьба. Мы видим, как непрерывно развивается комбинат. Компания «Металлоинвест» проводит модернизацию производства, внедряет уникальные технологии, строит новые объекты. Осознание того, что ты и твои близкие люди вносят свой вклад в этот масштабный процесс, наполняет сердце гордостью.

- Трудом нескольких поколений воздвигнут могучий комбинат и красавец город Железногорск. За эти годы Михайловский ГОК стал ведущим предприятием не только Курской области, но и всей страны, – говорит директор по социальным вопросам комбината Борис Сорокин. – В горняцких семьях передается любовь к труду и верность профессии. У всех династий славное прошлое и, я уверен, не менее славное будущее. Наши традиции, преемственность поколений лежат в основе сегодняшних и будущих успехов.