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Общество29 июня 2022 19:00

На Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева традиционно чествуют семьи, поколениями трудящиеся на комбинате

Не так давно на комбинате чествовали трудовые династии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Директор по социальным вопросам МГОКа Борис Сорокин (слева) и председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных (справа) наградили представителей династии Щелкуновых

Директор по социальным вопросам МГОКа Борис Сорокин (слева) и председатель совета ветеранов МГОКа Вячеслав Черных (справа) наградили представителей династии Щелкуновых

Фото: предоставлено пресс-службой

Мероприятие это традиционное, но всегда особенно волнительное, ведь семьи эти внесли

особый вклад в развитие комбината, которому в этом году исполняется 65 лет. Многие династии берут свое начало еще с момента освоения Михайловского месторождения,

а сегодня на предприятии трудятся внуки и правнуки первопроходцев. Общий трудовой стаж на МГОКе каждой из таких семей - более века!

Вся семья - на родном предприятии

Трудовая династия Щелкуновых, например, насчитывает и вовсе 207 лет!

Александр и Мария Щелкуновы с сыном Сергеем

Александр и Мария Щелкуновы с сыном Сергеем

Фото: Из личного архива

- Начало династии положили три брата. Старший - Иван Михайлович, был строителем, начинал возводить Железногорск чуть ли не с первого колышка. Дальше к нему присоединился мой папа, а потом его брат Виктор Михайлович, - рассказывает начальник крановой службы МГОКа Cергей Александрович Щелкунов. - Затем на комбинат пришла жена Ивана Михайловича, которая трудилась машинистом по ремонту насосных установок.

Отец Сергея Щелкунова Александр Михайлович устроился работать электриком пятого разряда на дробильно-сортировочную фабрику в 1961-ом, как раз в первые годы становления комбината. А буквально через два года, в июне 63-его, к нему присоединился брат - Виктор Михайлович. Его приняли на работу в управление железнодорожного транспорта Михайловского железорудного комбината также электриком пятого разряда. После переобучения Виктор трудился электромехаником на комбинате до мая 1979 года.

Супруга Александра Михайловича - Мария Александровна - в 1964 году начинала поваром третьей категории, а завершила свою деятельность на родном предприятии уже заведующей производством, проработав здесь четверть века.

По стопам родителей пошли все трое сыновей Александра и Марии Щелкуновых. Старший сын Константин с 1978 по 1986 год трудился на Михайловском ГОКе машинистом электровоза. Средний - Сергей - пришел в 1983 году слесарем по ремонту горного оборудования, а сейчас руководит крановой службой на обогатительной фабрике.

Его общий стаж работы на комбинате - 39 лет. Младший - Юрий - проработал токарем десять лет.

"Женская половина" Щелкуновых: от диспетчера до сварщика

Достойно продолжает горняцкую династию и «женская половина». Внучка первопроходца Александра Михайловича - Аракелян Марина Константиновна – начала работать в управлении железнодорожного транспорта комбината в 2005 году шпаклевщицей вагонов. После переобучения трудилась в качестве приема-сдатчика груза. А сейчас многодетная мать находится в декрете - семья воспитывает четырех детей.

Вторая внучка - дочь Сергея Александровича, Сорокина Елена Сергеевна - пришла на комбинат в 2016 году токарем. Сейчас она - специалист охраны труда и промышленной безопасности дирекции по управлению производственными активами. Почти 40 лет трудится диспетчером на МГОКе супруга Сергея Щелкунова – Марина Васильевна.

На этом "женская династия" Щелкуновых не заканчивается. Супруга Юрия Александровича – Светлана Анатольевна - начала свою карьеру с 1990 года в управлении железнодорожного транспорта МГОКа в 1990 году дефектоскопистом. Сейчас она —

электросварщик на автоматах и полуавтоматах ремонтно-механического управления. Общий стаж Светланы - 32 года.

"Любовь к труду и верность профессии"

Сергей Александрович вспоминает, как начинал свою трудовую биографию. После школы закончил 16-е училище Железногорска и получил профессию машиниста экскаватора пятого разряда. Затем была служба в армии. А когда вернулся, то устроился слесарем на завод по ремонту горного оборудования, который входил в состав МГОКа.

Был инструктором по спорту на заводе. А вскоре пошел работать слесарем в крановую службу, которую сегодня уже возглавляет.

Сергей Щелкунов вспоминает, как впервые еще ребенком познакомился с комбинатом:

- Родители брали меня на демонстрации. Шли в одной колоне с работниками МГОКа.

Я слушал разговоры о производстве. Все это впитывал, запоминал. Как-то папа даже взял меня с собой на работу – это было мое первое знакомство с горно-обогатительным предприятием. А потом проходил практику в рудоуправлении. Но особенно сильное впечатление получил, когда я попал в фасонно-литейный цех, где разливают металл! За свой трудовой путь на МГОКе, можно сказать, половину цехов прошел. Михайловский ГОК для нас все: дает благополучие семьям, уверенность в будущем. Это действительно, наша биография и наша судьба. Мы видим, как непрерывно развивается комбинат. Компания «Металлоинвест» проводит модернизацию производства, внедряет уникальные технологии, строит новые объекты. Осознание того, что ты и твои близкие люди вносят свой вклад в этот масштабный процесс, наполняет сердце гордостью.

- Трудом нескольких поколений воздвигнут могучий комбинат и красавец город Железногорск. За эти годы Михайловский ГОК стал ведущим предприятием не только Курской области, но и всей страны, – говорит директор по социальным вопросам комбината Борис Сорокин. – В горняцких семьях передается любовь к труду и верность профессии. У всех династий славное прошлое и, я уверен, не менее славное будущее. Наши традиции, преемственность поколений лежат в основе сегодняшних и будущих успехов.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ